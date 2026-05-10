La felicitación «de altura» de Chequera por el Día de las Madres

El actor y humorista Mario Sardiñas, el popular Chequera de Vivir del Cuento, regaló este domingo a las madres cubanas la felicitación posiblemente más ingeniosa —y más honesta— de la jornada: un reel de 39 segundos grabado «desde las alturas» en el que convierte el catálogo completo de calamidades de la isla en un homenaje involuntario y permanente a las mamás.

El video, publicado hoy en su página de Facebook «Chequera Vivir del cuento», felicita a las mamás comenzando, sobre una escalera, con una declaración solemne: «Farándula, esto es una felicitación de altura para el ser más divino que ha dado el planeta Tierra. Las madres».

De ahí en adelante, el argumento fue tan simple como simpático y demoledor. «¿Sabía usted que Cuba es el único país en el mundo donde más se menciona la palabra madre?», preguntó Chequera con toda la seriedad del caso, antes de desgranar el inventario de desastres cotidianos que justifican semejante estadística.

La lista no dejó nada fuera: «Si te quitan la corriente, qué tú dices? ¡Ño! De madre. No hay dinero en el cajero, ¡ay, mi madre! 5,000 la gasolina: ¡pa' su madre! Se cayó la conexión: ¡por tu madre!». Cuatro calamidades, cuatro invocaciones maternas.

Y antes de cerrar con su doble felicitación entusiasta —debatiéndose entre una botella de aceite (que en la Isla cuesta miles de pesos) y un ramo de flores—, Chequera dejó caer una frase que quedó deliberadamente incompleta: «Y todo el mundo está diciendo que esto está...». El silencio hizo el resto. Los cubanos saben perfectamente cómo termina esa oración.

Lo que hace el chiste especialmente certero es que no exagera ni un ápice. Cuba atraviesa en 2026 la peor crisis energética y de combustible en décadas. El déficit de generación eléctrica superó los 1,400 MW en abril, con apagones sistemáticos de más de 20 horas consecutivas en varias provincias. El Sistema Eléctrico Nacional sufrió tres colapsos totales en marzo, el más largo de 29 horas y 29 minutos.

En cuanto a la gasolina, el propio Miguel Díaz-Canel reconoció públicamente en abril que «Cuba carece de combustible absolutamente para casi todo». Venezuela suspendió el suministro de petróleo tras la captura de Nicolás Maduro en enero, y México cortó también sus exportaciones tras las presiones de Washington. La Isla recibió a fines de marzo una bocanada de oxígeno con la llegada del petrolero ruso Anatoli Kolodkin, con 100,000 toneladas de crudo. Una vez agotado ese suministro la situación ha vuelto a la extrema escasez.

«El Cheque» ha mantenido una actividad constante en redes, satirizando cada nuevo episodio de la debacle cubana. En abril ya había publicado un video huyendo a la Luna para escapar de los apagones en Artemisa y otro descubriendo al culpable de los grandes conflictos en Cuba: la escasez de gasolina.

El Día de las Madres en Cuba se celebra el segundo domingo de mayo desde hace más de un siglo. Este año, la fecha cayó hoy, 10 de mayo. Si algo demostró Chequera con su felicitación —que acumula miles de vistas y reacciones en la red— es que, en la nación, las madres no solo se recuerdan un día al año: se invocan a cada rato, con cada apagón, con cada cajero vacío, con cada litro de gasolina que no aparece. Más allá de todo ello, y ya en serio, que nunca se detenga el homenaje.