La felicitación «de altura» de Chequera por el Día de las Madres

El actor y humorista Mario Sardiñas, el popular Chequera de Vivir del Cuento, regaló este domingo a las madres cubanas la felicitación posiblemente más ingeniosa —y más honesta— de la jornada: un reel de 39 segundos grabado «desde las alturas» en el que convierte el catálogo completo de calamidades de la isla en un homenaje involuntario y permanente a las mamás.
El video, publicado hoy en su página de Facebook «Chequera Vivir del cuento», felicita a las mamás comenzando, sobre una escalera, con una declaración solemne: «Farándula, esto es una felicitación de altura para el ser más divino que ha dado el planeta Tierra. Las madres».
De ahí en adelante, el argumento fue tan simple como simpático y demoledor. «¿Sabía usted que Cuba es el único país en el mundo donde más se menciona la palabra madre?», preguntó Chequera con toda la seriedad del caso, antes de desgranar el inventario de desastres cotidianos que justifican semejante estadística.
La lista no dejó nada fuera: «Si te quitan la corriente, qué tú dices? ¡Ño! De madre. No hay dinero en el cajero, ¡ay, mi madre! 5,000 la gasolina: ¡pa' su madre! Se cayó la conexión: ¡por tu madre!». Cuatro calamidades, cuatro invocaciones maternas.
Y antes de cerrar con su doble felicitación entusiasta —debatiéndose entre una botella de aceite (que en la Isla cuesta miles de pesos) y un ramo de flores—, Chequera dejó caer una frase que quedó deliberadamente incompleta: «Y todo el mundo está diciendo que esto está...». El silencio hizo el resto. Los cubanos saben perfectamente cómo termina esa oración.
Lo que hace el chiste especialmente certero es que no exagera ni un ápice. Cuba atraviesa en 2026 la peor crisis energética y de combustible en décadas. El déficit de generación eléctrica superó los 1,400 MW en abril, con apagones sistemáticos de más de 20 horas consecutivas en varias provincias. El Sistema Eléctrico Nacional sufrió tres colapsos totales en marzo, el más largo de 29 horas y 29 minutos.
En cuanto a la gasolina, el propio Miguel Díaz-Canel reconoció públicamente en abril que «Cuba carece de combustible absolutamente para casi todo». Venezuela suspendió el suministro de petróleo tras la captura de Nicolás Maduro en enero, y México cortó también sus exportaciones tras las presiones de Washington. La Isla recibió a fines de marzo una bocanada de oxígeno con la llegada del petrolero ruso Anatoli Kolodkin, con 100,000 toneladas de crudo. Una vez agotado ese suministro la situación ha vuelto a la extrema escasez.
«El Cheque» ha mantenido una actividad constante en redes, satirizando cada nuevo episodio de la debacle cubana. En abril ya había publicado un video huyendo a la Luna para escapar de los apagones en Artemisa y otro descubriendo al culpable de los grandes conflictos en Cuba: la escasez de gasolina.
El Día de las Madres en Cuba se celebra el segundo domingo de mayo desde hace más de un siglo. Este año, la fecha cayó hoy, 10 de mayo. Si algo demostró Chequera con su felicitación —que acumula miles de vistas y reacciones en la red— es que, en la nación, las madres no solo se recuerdan un día al año: se invocan a cada rato, con cada apagón, con cada cajero vacío, con cada litro de gasolina que no aparece. Más allá de todo ello, y ya en serio, que nunca se detenga el homenaje.
Preguntas Frecuentes sobre la Crisis en Cuba y el Humor de Chequera
CiberCuba te lo explica:
¿Cómo refleja Chequera la situación actual en Cuba a través de su humor?
Chequera utiliza el humor para satirizar la difícil situación que enfrentan los cubanos, abordando temas como los apagones, la escasez de gasolina, y las dificultades económicas. Sus videos son un reflejo de la realidad cotidiana en la isla, usando el humor como una herramienta para criticar el régimen y ofrecer una válvula de escape emocional para el pueblo cubano.
¿Por qué Chequera menciona tanto a las madres cubanas en su felicitación por el Día de las Madres?
En su felicitación, Chequera destaca que las madres cubanas son frecuentemente mencionadas en la vida diaria debido a las múltiples calamidades que enfrenta el país. Utiliza ejemplos cotidianos como la falta de electricidad, la escasez de dinero, y los problemas con la gasolina para ilustrar cómo las dificultades hacen que los cubanos invoquen a sus madres en expresiones comunes de frustración y resignación.
¿Cuál es la situación energética actual en Cuba según lo mencionado por Chequera?
Cuba atraviesa una grave crisis energética, con apagones sistemáticos que pueden durar más de 20 horas consecutivas. El déficit de generación eléctrica ha superado los 1,400 MW, y aunque ha habido intentos de aliviar la situación, como la llegada de petróleo ruso, la escasez sigue siendo crítica debido a la falta de suministro de países como Venezuela y México.
¿Cómo ha impactado la crisis de combustible en la vida diaria de los cubanos?
La crisis de combustible en Cuba ha exacerbado los conflictos sociales y económicos, afectando el transporte y el suministro de energía eléctrica. El humor de Chequera ilustra cómo esta escasez se traduce en tensiones diarias, como las largas colas en gasolineras y el mercado negro de combustible, donde los precios se han disparado.
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