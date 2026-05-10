Casi dos millones y medio de solicitudes de nacionalidad española por la Ley de Nietos: ¿Qué país lidera las peticiones?

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Alrededor de 2,45 millones de personas han pedido la nacionalidad española al amparo de la Ley de Memoria Democrática, conocida popularmente como "Ley de Nietos", desde que la ley entró en vigor en octubre de 2022.

Argentina y México lideran las solicitudes, según datos revelados este sábado a EFE por Violeta Alonso, presidenta del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE).

Argentina concentra aproximadamente el 40 % del total de las solicitudes, con unas 650,000 peticiones solo en la demarcación de Buenos Aires, lo que podría convertir a esa ciudad en la tercera con más españoles del mundo, después de Madrid y Barcelona.

México ocupa el segundo lugar con 117,226 solicitudes.

El ranking de consulados por volumen de solicitudes confirma a Buenos Aires en primer lugar, seguido de México. El tercer puesto es para São Paulo (Brasil), el quinto para La Habana y el sexto para Miami, donde reside una amplia comunidad cubana.

En Cuba, más de 107,000 personas presentaron solicitudes formales -el 12.24 % del total mundial-, con estimaciones de que más de 350,000 cubanos iniciaron algún tipo de trámite, lo que posiciona al Consulado de La Habana como uno de los más activos a nivel global.

Sin embargo, el proceso estuvo marcado por irregularidades, fallas técnicas y saturación consular. Muchos cubanos no pudieron completar sus trámites a tiempo y denunciaron falta de transparencia por parte del consulado.

Perspectivas para los solicitantes

Hasta el 31 de marzo pasado, los consulados habían recibido presencialmente 1,2 millones de expedientes, de los cuales 545,000 fueron aprobados y 306,500 ya están inscritos en el Registro Civil.

"Hay muy pocas denegaciones", señaló Violeta Alonso.

Los datos confirman que la tasa de denegaciones es de apenas el 2 %, lo que hace prever que se superarán los 2 millones de nuevas nacionalidades otorgadas al finalizar el proceso.

Estas cifras más que duplican las aproximadamente 503,000 solicitudes registradas bajo la anterior Ley de Memoria Histórica de 2007.

El resultado es patente: si en 2010 había 1,5 millones de españoles viviendo en otros países y a día de hoy hay 3,2 millones, la proyección del Gobierno es que cuando concluya la tramitación de todos los expedientes los españoles registrados en el exterior superen los cinco millones.

¿Cuándo concluirá el proceso?

Aunque la aspiración es que el proceso esté completado en unos cuatro o cinco años, ("eso sería un plazo razonable", al decir de la presidenta del CGCEE), la realidad es que el colapso burocrático es monumental.

La propia Violeta Alonso dijo en octubre pasado que al ritmo actual de resolución de trámites, se tardarían 20 años en atender todas las peticiones de nacionalidad presentadas.

El plazo para presentar nuevas solicitudes se cerró el 22 de octubre de 2025, tras dos años de vigencia de la ley y una prórroga adicional de un año.

El CGCEE ha advertido que el sistema "genera inseguridad jurídica, desigualdad de oportunidades y un colapso burocrático que podría prolongarse durante décadas", y ha propuesto formalmente al Congreso y al Senado una reforma del Código Civil para convertir el derecho a la nacionalidad por descendencia en un derecho permanente, sin plazos ni límite generacional.

España estudia otorgar la nacionalidad a descendientes de forma indefinida, aunque el ministro Ángel Víctor Torres advirtió que «cualquier cambio estructural deberá contar con un amplio acuerdo político».

El Gobierno español ha invertido 115 millones de euros en un plan de modernización consular y ha reforzado con 150 plazas adicionales los consulados más afectados, pero la magnitud del rezago hace que la solución definitiva siga siendo incierta.