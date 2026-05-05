Consulado de España en Cuba alerta sobre estafas con citas falsas: «Invitamos a denunciar»

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El Consulado General de España en La Habana alertó este lunes sobre la aparición de correos electrónicos fraudulentos que suplantan su identidad para confirmar citas falsas, luego de que varias personas se presentaran en sus instalaciones con esos documentos apócrifos para trámites de contrato laboral.

«Hoy se han presentado varias personas en este Consulado General esgrimiendo citas falsas similares a las de la imagen. Se trata de una estafa e invitamos a los afectados a poner una denuncia ante la PNR si los hechos acaecieron en la República de Cuba o ante la Policía Nacional, si dichos servicios fueron contratados en España», advirtió la representación diplomática a través de su canal oficial de WhatsApp y su cuenta en X.

Los correos fraudulentos detectados llevan como asunto «Cambio Cita Contrato Laboral» y simulan ser enviados por el consulado, con fechas y horas exactas: uno confirmaba una cita para las 9:00 y otro para las 10:45 del mismo lunes.

El texto de los mensajes falsos incluye la advertencia «Cancelaciones no se permiten por esta vía», una frase diseñada para generar presión sobre las víctimas y evitar que cuestionen la autenticidad del correo.

El consulado fue enfático en recordar que las únicas citas válidas son las obtenidas a través de su página web oficial y que «no es necesaria la contratación de un intermediario para conseguir una cita».

Este tipo de fraude no es nuevo. Desde mayo de 2021, el consulado prohíbe el uso de intermediarios o gestores para reservar citas, advirtiendo que las obtenidas por terceros son canceladas automáticamente.

Lo que sí ha evolucionado es el método: si antes los estafadores cobraban por gestionar citas reales, ahora fabrican correos que imitan la comunicación oficial del consulado para engañar a personas que acuden físicamente a sus puertas, posiblemente tras haber pagado sumas importantes.

El trámite de contrato laboral es especialmente sensible dado el creciente flujo de cubanos que emigran a España con ofertas de trabajo, en un contexto de crisis económica severa en la isla.

La alta demanda de citas consulares ha creado un caldo de cultivo para este tipo de fraudes. En marzo de 2025 se detectaron estafas con documentos falsos vendidos en Cuba —partidas de nacimiento y bautismo— por entre 2,000 y 3,000 euros para simular vínculos con España en trámites de la Ley de Nietos.

A pesar de los incrementos de capacidad —el consulado aumentó un 35% las citas semanales para legalizaciones en febrero de este año, pasando de 1,000 a 1,350 por semana— la demanda sigue superando la oferta, lo que mantiene activo el negocio fraudulento.

El consulado ha recibido 87,000 solicitudes de nacionalidad hasta abril de 2025, siendo la representación con la tasa de inscripción más alta entre los consulados con alta demanda, con el 56% de solicitudes procesadas para cubanos que buscan nacionalidad española.

Quienes hayan sido víctimas de esta estafa deben presentar una denuncia ante la Policía Nacional Revolucionaria si los hechos ocurrieron en Cuba, o ante la Policía Nacional española si los servicios fraudulentos fueron contratados en España.