Piloto cubano Orestes Lorenzo: "Un día los que abusaron del pueblo recibirán la furia despiadada del pueblo"

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El piloto y exmilitar cubano Orestes Lorenzo Pérez publicó en Facebook una contundente advertencia dirigida a quienes han ejercido la represión en Cuba: "No sé el día exacto, pero todos los que abusaron del pueblo -los cobardes que golpearon, atropellaron, amenazaron y aterrorizaron a ciudadanos decentes que solo expresaban su opinión- recibirán la furia despiadada del pueblo".

Lorenzo anticipó que algunos desde el exilio -"los mismos que jamás alzaron sus voces en defensa de los oprimidos"- calificarán esa reacción popular de excesiva, pero él la define sin ambigüedad.

"Será justicia. Justicia que irremediablemente se hará en Cuba por los cubanos, que barrerán sin contemplaciones la maldad que los esclavizó durante siete décadas", recalcó.

El exoficial aclaró que no está invitando a nadie a tomarse la justicia por su mano: "Estoy describiendo lo que veo inevitable, imparable, por más que queramos la justicia corra su curso en los tribunales. Eso sería lo mejor. ¿Pero qué tribunales? ¿Qué sistema de justicia si este no existe?".

Lorenzo advirtió que la rabia acumulada durante décadas de represión no podrá contenerse: "La velocidad con que estallará la rabia acumulada durante casi 70 años de abusos y vejámenes, de dolor y sangre tragada, será explosiva e implacable".

Captura de Facebook / Orestes Pérez Lorenzo

La publicación da continuidad a un argumento que Lorenzo ha construido a lo largo de este año.

En enero señaló que el único ejército real de Cuba es el de las ciberclarias, descartando la capacidad represiva de las Fuerzas Armadas.

En febrero envió un mensaje directo a los militares cubanos: "Jamás dispares contra el pueblo. La patria nunca jamás es el gobierno, sea quien sea".

En marzo sostuvo que cuando se han cometido tantos crímenes no existe salida sin justicia, y explicó el dilema del régimen: "Prefieren correr el riesgo de la incertidumbre o la posibilidad de un milagro que los salve antes que aceptar un trato que inexorablemente los llevará ante la justicia".

También denunció que la fortaleza de la tiranía radica en dividir y sembrar desconfianza entre los cubanos.

En abril, Lorenzo desmontó la capacidad combativa de las FAR, afirmando que "la incapacidad de las Fuerzas Armadas Cubanas para defenderse no radica principalmente en su equipamiento material, sino en su motivación ética" y que "el único plan real que tienen bien elaborado es cómo van a correr, cómo van a esconderse y cómo van a intentar escapar".

El mensaje llega en un momento de máxima tensión social en la Isla.

Según el Observatorio Cubano de Conflictos, en abril se contabilizaron más de 1,100 protestas en Cuba, un 29,5 % más que en el mismo mes de 2025, mientras que en marzo se registraron 1,245 protestas, la cifra más alta desde el 11J de 2021. En paralelo, Prisoners Defenders documentó un récord histórico de 145 mujeres condenadas por motivos políticos en marzo de 2026.

Lorenzo cerró su publicación con una sentencia que resume su diagnóstico sobre el futuro del régimen: "No se puede curar la enfermedad que ha sufrido la nación sin eliminar el virus que la causó".