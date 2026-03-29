Piloto Orestes Lorenzo sobre régimen: “Cuando se han cometido tantos crímenes no existe salida sin justicia al final”

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El piloto y exmilitar cubano Orestes Lorenzo Pérez volvió a sacudir el debate sobre el futuro de Cuba con una reflexión que toca una fibra sensible dentro y fuera de la isla: el destino inevitable de quienes han ejercido el poder durante décadas.

En una publicación reciente en sus redes sociales, Lorenzo planteó una idea que resume años de dolor acumulado: cuando se han cometido demasiados crímenes, no existe salida posible sin enfrentar la justicia.

“¿Por qué la dictadura cubana no abre las puertas a negociaciones serias?”, se preguntó. A simple vista —dijo— podría parecer una opción lógica para quienes buscan salvar su vida o parte de lo que han acumulado. Sin embargo, desde la perspectiva del poder, esa salida también equivale a una sentencia.

Captura de Facebook/Orestes Lorenzo Pérez

El expiloto, conocido por su histórica fuga de Cuba en los años 90 y su posterior regreso clandestino para rescatar a su familia, describió el dilema de los regímenes autoritarios como un callejón sin salida marcado por el miedo.

“Cuando se han cometido tantos crímenes no existe salida sin justicia al final”, afirmó.

Según su análisis, quienes están en el poder prefieren aferrarse a la incertidumbre —incluso a la posibilidad de un desenlace violento o impredecible— antes que aceptar un acuerdo que, tarde o temprano, los pondría frente a las demandas de un pueblo que reclama justicia.

En sus palabras, no se trata solo de política, sino de una carga moral imposible de esquivar.

“Prefieren correr el riesgo de la incertidumbre o la posibilidad de un milagro que los salve (…) antes que aceptar un trato que inexorablemente los llevará ante la justicia”, sostuvo.

El mensaje de Lorenzo no solo apunta a la cúpula del poder, sino también al drama más amplio de una nación marcada por décadas de represión, separación familiar y dolor acumulado.

En ese contexto, su reflexión deja una advertencia tan cruda como inevitable: los regímenes que se sostienen sobre la violencia suelen terminar atrapados por la misma lógica que utilizaron para mantenerse.

“El capítulo final en estos casos (…) es que terminan con la violencia que ellos siempre practicaron”, concluyó.

Las palabras del expiloto llegan en un momento de alta tensión para Cuba, donde el desgaste económico, la migración masiva y el descontento social siguen marcando la vida cotidiana de millones de cubanos dentro y fuera de la isla.

Para muchos, su mensaje no es solo un análisis político, sino una radiografía emocional de un país donde la justicia sigue siendo una deuda pendiente.