Rosa María Payá agradece a Trump y Rubio por sanciones contra la cúpula militar cubana: «Es solidaridad con el pueblo»

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La activista cubana Rosa María Payá agradeció este jueves al presidente Donald Trump y al secretario de Estado Marco Rubio por las nuevas sanciones implementadas contra GAESA y la cúpula militar del régimen cubano, calificando las medidas como un acto de solidaridad con el pueblo de la Isla.

Payá publicó su mensaje en X (Twitter) en respuesta al anuncio de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, que informó sobre las sanciones del Departamento de Estado bajo el título «Las sanciones de EE.UU. apuntan al régimen militar cubano y sus élites».

«Las sanciones a la cúpula militar son solidaridad con el pueblo cubano. Durante décadas, GAESA y los generales que la dirigen han vivido en el lujo a costa del sufrimiento de nuestra nación, mientras los cubanos ordinarios pasan hambre y apagones. Hacerlos responsables llega tarde. Gracias, @POTUS y @SecRubio», escribió la activista.

Las sanciones anunciadas este jueves por Rubio se enmarcan en la Orden Ejecutiva 14404 firmada por Trump el 1 de mayo, que amplió el marco legal para sancionar a personas y entidades vinculadas a la represión en Cuba, incluyendo medidas secundarias contra bancos extranjeros.

Entre los objetivos de las nuevas medidas figuran GAESA como institución, su presidenta ejecutiva, la brigadier general Ania Guillermina Lastres Morera, la empresa minera Moa Nickel S.A., 12 funcionarios actuales y exfuncionarios del régimen, siete entidades militares y de seguridad, y tres embarcaciones.

Rubio describió al conglomerado castrense como «el corazón del sistema comunista cleptócrata de Cuba», diseñado para generar ingresos no para el pueblo cubano, sino para el beneficio exclusivo de sus élites corruptas.

El peso de GAESA en la economía cubana es aplastante: controla entre el 40% y el 70% de la economía formal de la Isla, incluyendo turismo, puertos, remesas, comercio exterior y minería, con activos estimados en más de 18,000 millones de dólares y cálculos de hasta 20,000 millones en activos ilícitos desviados a cuentas ocultas en el extranjero.

No es la primera vez que Payá expresa su respaldo a estas medidas. El 2 de mayo, la activista ya había agradecido públicamente a Trump y Rubio por la firma de la Orden Ejecutiva 14404, mostrando una posición consistente de apoyo a la política de presión máxima de Washington.

Desde enero de 2026, la administración Trump ha acumulado más de 240 sanciones contra el régimen cubano en el marco de esa estrategia, que también derivó en la liberación de más de 2,000 presos políticos el 3 de abril bajo presión de Washington, aunque Rubio descartó cualquier alivio sin un cambio político estructural en la Isla.

Payá, fundadora de la plataforma Cuba Decide e hija del disidente Oswaldo Payá, ha sido una de las voces más activas en respaldar las sanciones contra GAESA, a la que considera no solo un mecanismo económico sino un instrumento de represión contra el pueblo cubano.