Miami se prepara para celebrar una Cuba libre, afirma la alcaldesa Eileen Higgins

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La alcaldesa de Miami, Eileen Higgins, aseguró que la ciudad tiene un plan de contingencia listo para cuando llegue el día de la libertad de Cuba, en una entrevista emitida este domingo en el programa «Al Punto Florida» de Univisión.

«No estamos muy, muy bien preparado. Hemos trabajado por mesas con un plan porque cuando este pasa, porque todos nosotros esperan por el día en cual Cuba sea libre, y en nuestra comunidad vamos a tener personas en celebración o manifestando. Lo más importante es que cada persona puede participar en una manera segura», declaró Higgins alrededor del minuto 45 del programa transmitido en YouTube.

El plan contempla el despliegue de policía, bomberos y paramédicos, tomando en cuenta que la celebración ocurriría en pleno verano.

«Tenemos la policía preparada, también nuestra fuerza de bomberos y paramédicos porque vamos a estar en el medio de verano y a veces personas tienen demasiado de calor. Estamos totalmente preparadas. También nuestro equipo habla día por día con las autoridades del estado y también del gobierno federal para estar lista», añadió la funcionaria.

Respecto a la bahía de Miami, Higgins aclaró que la ciudad no tiene autoridad sobre las embarcaciones, pero que su responsabilidad es salvar vidas.

«No vamos a permitir ningún barco, ningún nada, en cual las personas están en riesgo de perder su vida. Pero después que salvamos estas personas, tenemos que esperar por la Guardia Costera y el gobierno federal. Ellos tienen la vigilancia de esta cosa», explicó.

Las declaraciones de Higgins se producen en un momento de alta expectativa en el exilio cubano de Miami, impulsada por la política de máxima presión de la administración Trump hacia el régimen de La Habana.

El pasado miércoles, el secretario de Estado Marco Rubio anunció nuevas sanciones contra GAESA, el conglomerado militar cubano, su presidenta ejecutiva Ania Guillermina Lastres Morera, y la empresa minera Moa Nickel S.A.

En el mismo programa, el senador Rick Scott afirmó en exclusiva que «la libertad de Cuba está mucho más cerca» y que una acción militar es posible, aunque no necesariamente indispensable.

El analista Luis Zúñiga, de la Asamblea Cubana de Resistencia, fue más directo: «Ya se están preparando las condiciones para una operación si el régimen se resiste a la solución que le han planteado».

El Departamento de Estado ha señalado que GAESA controla activos ilícitos por más de 20,000 millones de dólares y que sus ingresos triplican el presupuesto del Estado cubano, sin que ese dinero beneficie al pueblo de la isla.

Higgins también repasó sus primeros 100 días como la primera mujer en dirigir la alcaldía de Miami, cargo que asumió el 20 de diciembre de 2025.

Entre sus logros destacó la agilización del sistema de permisos para propietarios de viviendas, la apertura de la calle Flagler tras 10 años de obras, la aceleración de vivienda asequible y la gestión de casi 400 millones de dólares federales para el tren entre el centro de Miami y Fort Lauderdale.

A largo plazo, su prioridad es la seguridad pública: propone un bono en las elecciones de agosto para renovar instalaciones de policía y bomberos, muchas con más de 50 años de antigüedad y sin agua potable, sin aumentar las tasas existentes.

Las empresas extranjeras vinculadas a GAESA tienen hasta el 5 de junio de 2026 para cerrar sus operaciones bajo amenaza de sanciones secundarias, una fecha que coincide con la llegada del Mundial de Fútbol a Miami.