Sanciones de Trump contra el régimen cubano sacuden a Sherritt

Vídeos relacionados:

Sherritt International Corporation acudió a los tribunales canadienses para intentar sostener su estructura corporativa, en un movimiento que refleja el profundo impacto que las sanciones de la administración Trump están causando sobre la empresa minera más vinculada al régimen cubano en las últimas tres décadas.

La compañía presentará este lunes una solicitud ante el Tribunal Superior de Justicia de Ontario para obtener dos órdenes judiciales: una que permita a su directorio reducido continuar operando con quórum pese a las vacantes, y otra que extienda el plazo para celebrar su asamblea anual de accionistas hasta no más tarde del 30 de septiembre de 2026. La audiencia quedó programada para el próximo jueves 14 de mayo.

La crisis de gobernanza se desencadenó el miércoles, cuando tres miembros del consejo de administración —el presidente Brian Imrie, Richard Moat y Brett Richards— presentaron su renuncia con efecto inmediato, horas después de que la empresa anunciara la suspensión de su participación directa en todas sus empresas conjuntas en Cuba y el inicio de la repatriación de sus empleados en la isla.

El detonante fue la Orden Ejecutiva 14404, firmada por Donald Trump el 1 de mayo, que amplía las sanciones contra Cuba e introduce sanciones secundarias contra instituciones financieras extranjeras que operen con entidades cubanas bloqueadas.

Sherritt aclaró que no fue formalmente designada bajo esa orden, pero reconoció que su mera emisión «altera materialmente la capacidad de la corporación para operar con normalidad».

El 6 de mayo, el secretario de Estado Marco Rubio designó bajo la orden ejecutiva a GAESA, a su presidenta ejecutiva Ania Guillermina Lastres Morera, y a Moa Nickel S.A. —la empresa conjunta entre Sherritt y el Estado cubano—, acusando a esta última de haber «explotado los recursos naturales de Cuba para beneficiar al régimen a expensas del pueblo cubano».

Rubio también advirtió que «se prevén nuevas sanciones en los próximos días y semanas», una señal de que la presión sobre el régimen no ha alcanzado su techo.

El impacto para la dictadura cubana

La salida de Sherritt deja al régimen sin su mayor inversor extranjero directo desde principios de los años 90, con una producción en la mina de Moa que en 2025 alcanzó 25,240 toneladas de níquel y 2,728 toneladas de cobalto, valoradas en unos 490 millones de dólares brutos anuales.

Además, la empresa participaba en la generación eléctrica a través de Energas S.A., con unos 506 megavatios de capacidad instalada, equivalentes al 10-15% de la capacidad eléctrica nacional cubana, en un país que ya sufre apagones que afectan a más del 55% del territorio.

El Estado cubano acumula, por si fuera poco, una deuda de al menos 344 millones de dólares con la propia Sherritt.

En febrero, Sherritt ya había suspendido la producción de níquel y cobalto en Moa por falta de combustible notificada por las autoridades cubanas, en el marco de una crisis energética agravada por más de 240 sanciones acumuladas por la administración Trump desde enero de 2026, que han reducido las importaciones energéticas de la isla en un 80-90%.

La publicación de los resultados del primer trimestre de 2026, originalmente prevista para mañana martes, fue pospuesta al jueves 15 de mayo y se realizará sin conferencia de prensa ni transmisión en línea.

La refinería de Fort Saskatchewan, en Alberta, continúa operando con el inventario de materia prima disponible, estimado hasta mediados de junio de 2026, fecha en que Sherritt deberá tomar decisiones definitivas sobre el futuro de sus operaciones.