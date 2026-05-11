Estados Unidos posiciona embarcaciones de guerra en Puerto Rico

Aerodeslizadores militares y un enorme buque logístico de la Marina de los Estados Unidos fueron documentados este domingo en el Muelle de Ponce, en el sur de Puerto Rico, en una nueva señal del despliegue sostenido que Washington mantiene en el Caribe.

El fotógrafo puertorriqueño Michael Bonet publicó en X las imágenes de al menos dos aerodeslizadores militares tipo LCAC en el Muelle de Ponce a la 1:08 PM del domingo, identificados como LCAC-04 de la Armada estadounidense, junto a vehículos terrestres militares tipo Humvee en el área portuaria.

Minutos después, a la 1:32 PM, Bonet también fotografió el buque Roy P. Benavidez, también conocido como USNS Benavidez (T-AKR-306) atracado en el mismo muelle, un carguero estratégico roll-on/roll-off de la clase Bob Hope especializado en transportar vehículos y material pesado.

El USNS Benavidez mide 279 metros de longitud y tiene capacidad para transportar hasta 380 vehículos militares, incluyendo tanques M1 Abrams, además de 800 contenedores, con un desplazamiento de 62,000 toneladas a plena carga.

Su presencia en Ponce sugiere movimiento o preposicionamiento de material pesado en la región caribeña, en el marco de la Operación Lanza del Sur, el mayor despliegue militar estadounidense en el Caribe desde la Crisis de los Misiles de 1962.

Los LCACs son aerodeslizadores de asalto anfibio capaces de transportar tropas, vehículos blindados y equipos desde buques hasta la costa, incluso en playas sin infraestructura portuaria, lo que los convierte en piezas clave de cualquier operación de desembarco.

El avistamiento se produce apenas tres días después del regreso del buque donde trasladaron a Maduro, que reapareció en Puerto Rico el pasado jueves: el USS Iwo Jima (LHD-7), que llegó a Ponce con al menos 10 convertiplanos V-22 Osprey y un helicóptero SH-60 Seahawk en su cubierta de vuelo.

Fue precisamente el USS Iwo Jima el buque que recibió a Nicolás Maduro tras su captura en Caracas el 3 de enero de 2026, en el marco de la Operación Resolución Absoluta.

Trump publicó la primera imagen de Maduro capturado, con el rostro cubierto y escoltado por personal armado en el momento en que el expresidente venezolano llegó a la cubierta de ese buque.

Maduro fue trasladado posteriormente a la base naval de Guantánamo y luego a Nueva York, donde llegó esposado a las oficinas de la DEA para enfrentar cargos federales por narcoterrorismo.

La Operación Lanza del Sur se inició el 1 de septiembre de 2025 bajo el mando del general Francis L. Donovan, comandante del Comando Sur, con el objetivo de combatir el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico Oriental.

Hasta mediados de mayo de 2026, la operación había ejecutado aproximadamente 52 ataques cinéticos, con más de 163 personas eliminadas.

El 4 y 5 de mayo, fuerzas estadounidenses abatieron a dos presuntos narcotraficantes en una lancha en el Caribe, y el 9 de mayo se ejecutó otro ataque letal en la región en el marco de la misma operación.

El Muelle de Ponce se ha consolidado como la principal base logística de estas operaciones en el Caribe, con un patrón de despliegue militar sostenido que EE.UU. mantiene en la región desde el lanzamiento de la Operación Lanza del Sur.