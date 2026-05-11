¿Por qué está cayendo el precio del oro?

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El precio del oro bajó este lunes después de que el presidente Donald Trump rechazara la respuesta de Irán a una propuesta de paz, avivando las preocupaciones sobre la inflación y las perspectivas de los tipos de interés en un mercado ya tensionado por el conflicto en Oriente Medio.

Según datos publicados por Reuters, el oro al contado bajó un 0,5%, situándose en 4.692,49 dólares por onza, mientras que los futuros para entrega en junio perdieron un 0,9%, hasta los 4.686,20 dólares.

El detonante fue el rechazo de Trump a la contrapropuesta iraní difundida el domingo. Irán había planteado poner fin a la guerra en todos los frentes —especialmente en el Líbano— y exigió una indemnización por daños de guerra. Horas después, Trump descartó la oferta.

El conflicto entre Estados Unidos e Irán lleva aproximadamente diez semanas activo, desde que EE.UU. e Israel lanzaron la Operación Furia Épica contra instalaciones nucleares iraníes a finales de febrero.

La respuesta iraní incluyó el cierre del Estrecho de Ormuz, que disparó el precio del crudo Brent de 70 a más de 126 dólares por barril y elevó la inflación interanual en EE.UU. al 3,5% en marzo de 2026, su nivel más alto en casi tres años.

«La preocupación por la inflación ha aumentado después de que Estados Unidos rechazara la respuesta de Irán, mientras que las restricciones en el estrecho de Ormuz están incrementando estas presiones y perjudicando al oro, ya que una inflación elevada podría mantener los tipos de interés altos», explicó Jim Wyckoff, analista de mercado de American Gold Exchange.

El oro es considerado un valor refugio frente a la inflación, pero las tasas de interés elevadas penalizan al metal precioso al aumentar el costo de oportunidad de mantener activos que no generan rendimientos.

La Reserva Federal mantiene su tasa de referencia en 3,5%-3,75% y las casas de bolsa globales han reducido sus expectativas de recortes para 2026, con previsiones divididas entre alguna relajación y ningún ajuste en absoluto.

Tim Waterer, analista jefe de mercado de KCM Trade, resumió la situación: «Estamos viendo un desvanecimiento de las esperanzas de un acuerdo de paz inminente, y el oro está sintiendo el pellizco del renovado aumento en los precios del crudo».

Esta semana se publicarán los datos del Índice de Precios al Consumidor de abril en EE.UU., tras un informe de empleo que mostró una creación de puestos de trabajo superior a lo esperado.

Los mercados también siguen de cerca la visita de Trump a China, prevista para los próximos días, donde se reunirá con el presidente Xi Jinping para abordar Irán, Taiwán, inteligencia artificial y armas nucleares.

Un factor adicional que presionó al mercado fue el llamado del primer ministro indio Narendra Modi a que la población se abstenga de comprar oro durante un año para proteger las reservas de divisas del país.

India importó casi 72.000 millones de dólares en oro en el ejercicio fiscal 2025-26, lo que convierte al país en el segundo mayor consumidor mundial del metal.

El anuncio derrumbó las acciones de las principales joyerías indias: Sky Gold cayó un 12%, Kalyan Jewellers un 8,81% y Titan un 6,19%.

El oro llegó a tocar un mínimo intradía de 4.648,30 dólares por onza, lejos del récord histórico de 5.111,07 dólares que alcanzó el 27 de enero de 2026, cuando el conflicto con Irán impulsó una escalada sin precedentes en el precio del metal.

Entre otros metales, la plata subió hasta un 3,1%, cotizando en torno a los 82,84 dólares por onza.