Entre lágrimas, joven cubano imagina el día en que todos regresen a una Cuba libre

El creador de contenido cubano Theö publicó un video en Instagram en el que, con la voz entrecortada, comparte una reflexión íntima sobre el dolor que le provoca la situación de Cuba y la esperanza que guarda de ver algún día a su pueblo liberado.
En el video de seis minutos publicado en Instagram, Theö describe cómo a veces, de camino a casa, le invaden pensamientos sobre la isla que lo llevan a emocionarse hasta las lágrimas.
«Hay ciertas noches cuando yo estoy en camino para mi casa... voy pensando en mi país y en la gente. Pienso cómo vamos a reaccionar los cubanos cuando ese gobierno se caiga», dice el joven, quien llegó a Estados Unidos con ocho años de edad.
La imagen que lo desborda emocionalmente es concreta: se visualiza entrando a un aeropuerto repleto de cubanos que lloran y se abrazan, con banderas en los carros de todos los países del mundo.
«Me imagino entrando al aeropuerto y viendo una cola de cubanos, todo el mundo llorando o abrazándose... y como vamos a estar todos al fin liberados por dentro, ¿me entiendes? Liberados por dentro y por fuera», expresa.
Theö reconoce que esa angustia recurrente le pasa factura emocional y esto resonó con muchos cubanos que sienten la misma sensación de agobio, nostalgia y tristeza cuando piensan en la familia que aún vive en Cuba.
«Yo siento que a mí Cuba me tiene en cierto tipo de depresión. Me tiene en cierto tipo de depresión porque a mí me dan unos bajones, pero bajones, bajones. Y esto yo lo vivo solo», confiesa.
El creador vive con estabilidad en Miami, tiene trabajo y paga sus cuentas, pero esa comodidad le genera una culpa que no logra sacudirse.
«Yo estoy aquí normal. Yo tengo mi trabajo, pago mis cosas, vivo en Miami, todo perfecto. Pero caballero, hay gente en Cuba que se está muriendo. Son seres humanos y al mundo no le importa», lamenta.
Uno de los momentos más cargados del video es cuando menciona a los presos políticos que llevan cuatro años torturados en las cárceles del régimen, en referencia directa a los detenidos tras las protestas del 11 de julio de 2021.
«Hay gente en las prisiones que han sido torturadas hace cuatro años y nadie hace nada», dice.
Al menos cuatro manifestantes del 11J han muerto bajo custodia del régimen cubano, y un informe independiente documentó torturas sistemáticas contra 181 presos de conciencia de esas protestas.
Theö también expresa la contradicción que lo paraliza: quiere que los jóvenes en Cuba salgan a la calle, pero sabe que no puede pedirle ese sacrificio a nadie.
«Quiero que los jóvenes salgan a la calle y acaben de tumbar eso, pero al mismo tiempo yo no puedo estar mandando a nadie a que salga», admite.
El video, cuya descripción pregunta «¿Estamos haciendo lo suficiente? ¿Podemos hacer más?», conecta con un sentimiento extendido en la diáspora: la culpa del que vive bien afuera mientras otros sufren adentro.
El cierre del video resume todo el peso emocional del creador: «Imagínense los viejos, mi gente. Los viejos que están solos en Cuba, que se mueren solos. ¿Qué es esto? ¿Hasta cuándo?».
Preguntas frecuentes sobre la situación actual en Cuba y el sentimiento de la diáspora cubana
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es el sentimiento general de los cubanos en el exilio sobre la situación en Cuba?
Los cubanos en el exilio sienten una mezcla de angustia, culpa y esperanza respecto a la situación en Cuba. Muchos, como Theö, expresan un profundo dolor por la situación de sus compatriotas y una culpa por vivir en mejores condiciones fuera de la isla. La esperanza de un cambio hacia una Cuba libre es un sentimiento compartido, pero también existe un reconocimiento de la incertidumbre y el sufrimiento actual.
¿Cómo afecta la situación de Cuba a los cubanos que residen en el extranjero?
La situación en Cuba provoca un impacto emocional significativo en los cubanos que viven en el extranjero. Muchos experimentan una especie de depresión y angustia al pensar en la difícil realidad de sus familiares y compatriotas en la isla. A pesar de vivir en mejores condiciones, la culpa y la tristeza por no poder ayudar más a quienes están en Cuba son sentimientos comunes.
¿Qué opinan los cubanos sobre la posibilidad de regresar a una Cuba libre?
La posibilidad de regresar a una Cuba libre genera opiniones divididas entre los cubanos. Algunos sienten que volverían para quedarse y reconstruir el país, mientras que otros solo regresarían para conectar con sus raíces y familiares. La decisión depende de las experiencias personales y las circunstancias de cada individuo, pero la esperanza de un cambio positivo es un deseo común.
¿Qué desafíos enfrentan los cubanos al emigrar y cómo se sienten respecto a su identidad?
Emigrar presenta desafíos emocionales y de identidad significativos para los cubanos. Según testimonios como el de Kevin KL, el proceso implica una adaptación que puede llevar a una sensación de desarraigo, donde el emigrante siente que no pertenece completamente ni a su país de origen ni al de acogida. Esto genera una mezcla de orgullo, nostalgia y aprendizaje, lo cual es común entre los migrantes de diferentes nacionalidades.
¿Qué papel juega el sentimiento de culpa en los cubanos que viven fuera de la isla?
El sentimiento de culpa es prevalente entre los cubanos que viven en el extranjero. Muchos se sienten culpables por haber encontrado estabilidad fuera de Cuba mientras sus familiares y compatriotas continúan enfrentando dificultades en la isla. Este sentimiento se intensifica cuando ven la miseria y el sufrimiento que persisten en su país de origen, como lo expresa Theö en su video.
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