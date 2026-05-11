Entre lágrimas, joven cubano imagina el día en que todos regresen a una Cuba libre

El creador de contenido cubano Theö publicó un video en Instagram en el que, con la voz entrecortada, comparte una reflexión íntima sobre el dolor que le provoca la situación de Cuba y la esperanza que guarda de ver algún día a su pueblo liberado.

En el video de seis minutos publicado en Instagram, Theö describe cómo a veces, de camino a casa, le invaden pensamientos sobre la isla que lo llevan a emocionarse hasta las lágrimas.

«Hay ciertas noches cuando yo estoy en camino para mi casa... voy pensando en mi país y en la gente. Pienso cómo vamos a reaccionar los cubanos cuando ese gobierno se caiga», dice el joven, quien llegó a Estados Unidos con ocho años de edad.

La imagen que lo desborda emocionalmente es concreta: se visualiza entrando a un aeropuerto repleto de cubanos que lloran y se abrazan, con banderas en los carros de todos los países del mundo.

«Me imagino entrando al aeropuerto y viendo una cola de cubanos, todo el mundo llorando o abrazándose... y como vamos a estar todos al fin liberados por dentro, ¿me entiendes? Liberados por dentro y por fuera», expresa.

Theö reconoce que esa angustia recurrente le pasa factura emocional y esto resonó con muchos cubanos que sienten la misma sensación de agobio, nostalgia y tristeza cuando piensan en la familia que aún vive en Cuba.

«Yo siento que a mí Cuba me tiene en cierto tipo de depresión. Me tiene en cierto tipo de depresión porque a mí me dan unos bajones, pero bajones, bajones. Y esto yo lo vivo solo», confiesa.

El creador vive con estabilidad en Miami, tiene trabajo y paga sus cuentas, pero esa comodidad le genera una culpa que no logra sacudirse.

«Yo estoy aquí normal. Yo tengo mi trabajo, pago mis cosas, vivo en Miami, todo perfecto. Pero caballero, hay gente en Cuba que se está muriendo. Son seres humanos y al mundo no le importa», lamenta.

Uno de los momentos más cargados del video es cuando menciona a los presos políticos que llevan cuatro años torturados en las cárceles del régimen, en referencia directa a los detenidos tras las protestas del 11 de julio de 2021.

«Hay gente en las prisiones que han sido torturadas hace cuatro años y nadie hace nada», dice.

Al menos cuatro manifestantes del 11J han muerto bajo custodia del régimen cubano, y un informe independiente documentó torturas sistemáticas contra 181 presos de conciencia de esas protestas.

Theö también expresa la contradicción que lo paraliza: quiere que los jóvenes en Cuba salgan a la calle, pero sabe que no puede pedirle ese sacrificio a nadie.

«Quiero que los jóvenes salgan a la calle y acaben de tumbar eso, pero al mismo tiempo yo no puedo estar mandando a nadie a que salga», admite.

El video, cuya descripción pregunta «¿Estamos haciendo lo suficiente? ¿Podemos hacer más?», conecta con un sentimiento extendido en la diáspora: la culpa del que vive bien afuera mientras otros sufren adentro.

El cierre del video resume todo el peso emocional del creador: «Imagínense los viejos, mi gente. Los viejos que están solos en Cuba, que se mueren solos. ¿Qué es esto? ¿Hasta cuándo?».