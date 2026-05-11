Cubana de Aviación cancela su único vuelo entre Cuba y España

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La aerolínea estatal Cubana de Aviación canceló a partir del martes 12 de mayo su único vuelo entre Cuba y España, según informó Diario de Cuba (DDC) tras acceder a un comunicado enviado a turoperadores, agencias de ventas y clientes.

El aviso señala que «el operador contratado para la ejecución de sus vuelos ha comunicado la cancelación inmediata de los vuelos CU471/CU470 en la ruta Madrid-Santiago de Cuba-La Habana-Santiago de Cuba-Madrid».

El operador al que se refiere el comunicado, sin nombrarlo, es la compañía española Plus Ultra Líneas Aéreas, arrendadora de aviones Airbus A330-200 y tripulaciones para esa ruta bajo contrato ACMI.

Según el texto, «dicho operador informa que la medida responde a riesgos derivados de la Orden Ejecutiva del 1 de mayo de 2026, emitida por la Presidencia de los Estados Unidos, constituyendo un hecho de fuerza mayor ajeno al control de la compañía».

La orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump amplía las sanciones contra el aparato de seguridad del régimen cubano e incluye medidas secundarias que amenazan con excluir de los mercados estadounidenses a bancos y empresas extranjeras que operen con entidades cubanas sancionadas.

Ese riesgo financiero directo —el mismo que amenaza a grupos hoteleros españoles en la Isla— llevó a Plus Ultra a cortar de forma inmediata su operación bajo el código de Cubana, dejando a la aerolínea estatal sin ningún vuelo transatlántico hacia España.

Plus Ultra, rescatada con dinero público y ahora bajo investigación por blanqueo, ha sido sostenida por capital vinculado al chavismo, a Guinea Ecuatorial y a contratos con el régimen cubano.

Cubana de Aviación informó que «se reintegrará el importe de los billetes, conforme a las disposiciones vigentes».

Esta cancelación no es la primera señal de deterioro en la ruta. En febrero, Cubana ya había reducido sus frecuencias a causa de la grave crisis de combustible que afecta a la isla, suspendiendo temporalmente uno de sus dos vuelos semanales.

Ese servicio también era operado con un Airbus A330-200 arrendado a Plus Ultra y afectó especialmente a los pasajeros del oriente cubano, que representaban alrededor del 70% de los usuarios de la ruta.

Desde entonces, los vuelos de regreso a Madrid debían hacer escala técnica en Santo Domingo para repostar, una señal más del colapso operativo que arrastra la aviación cubana.

Por su parte, Iberia anunció en abril la cancelación de sus vuelos directos Madrid-La Habana a partir de junio, con posible reanudación en noviembre «siempre que las condiciones lo permitan». Durante mayo, la aerolínea española solo operará dos vuelos semanales antes de cesar sus operaciones directas.

El panorama general es de colapso: once aerolíneas han suspendido vuelos a Cuba en 2026, con más de 1,700 vuelos cancelados, dejando solo ocho compañías operando rutas hacia la isla.

Mientras dure la interrupción de Cubana, los pasajeros podrán volar a Cuba vía Panamá gracias al acuerdo de código compartido de Iberia con Copa Airlines, aunque con mayor tiempo de viaje y costos adicionales para una comunidad cubana en España que ya enfrenta opciones muy limitadas.