Pasajero español aislado en hospital de Madrid da positivo provisional por hantavirus

El crucero MV Hondius atracado en el puerto de Granadilla, en Tenerife

Un pasajero español evacuado del crucero MV Hondius ha dado positivo provisional por hantavirus en la prueba PCR realizada a su llegada al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, de Madrid, según confirmó este lunes el Ministerio de Sanidad de España.

El paciente es un hombre que formaba parte del pasaje, no de la tripulación, y se encuentra asintomático y en buen estado general, reportó la agencia de noticias EFE.

Los otros 13 pasajeros españoles aislados en el mismo hospital dieron negativo en sus respectivas pruebas, aunque permanecen en cuarentena.

Tras conocerse el resultado provisional, el paciente fue trasladado a la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN) del hospital, ubicada en la planta 22, que opera con presión negativa y protocolos de máxima seguridad.

En las próximas horas se le practicará una segunda prueba de PCR, que igualmente será analizada en el Centro Nacional de Microbiología, para confirmar o descartar el resultado.

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, explicó a la Cadena SER que el equipo sanitario comunicó de inmediato el resultado al paciente, dado que debía ser trasladado a una planta con un nivel de aislamiento y equipos de protección aún mayores.

«Vamos a cuidarlo y tratarlo de la mejor manera posible», declaró Padilla, quien subrayó el «fuerte» impacto emocional del ciudadano, que cuenta con apoyo psicológico, al igual que el resto de los aislados.

Respecto a si el tiempo de cuarentena del resto de los pasajeros podría variar, Padilla señaló que este martes se evaluará cuál se considera el «día cero» de contacto de ellos con el crucerista positivo, aunque aclaró que «en teoría, en estos últimos días no debería haberse producido ningún contacto».

La cuarentena de los 14 españoles en el Gómez Ulla se cuenta desde el 6 de mayo y puede extenderse hasta un máximo de 42 días, es decir, hasta el 17 de junio.

Padilla también dejó claro que los trabajadores que participaron en la evacuación del paciente positivo no se consideran contacto, dadas las fuertes medidas de seguridad establecidas durante el operativo.

El caso español no es el único positivo registrado este lunes entre los repatriados del Hondius. Francia confirmó un positivo entre sus cinco repatriados: una mujer que desarrolló síntomas durante el vuelo de regreso y fue ingresada en cuidados intensivos en París.

Entre los 17 estadounidenses evacuados del crucero, uno dio positivo sin síntomas y otro desarrolló síntomas.

El MV Hondius zarpó de Ushuaia, Argentina, el 1 de abril con 88 pasajeros y 59 tripulantes de 23 nacionalidades en un itinerario de 46 días hacia la Antártida y el Atlántico Sur. El primer fallecimiento a bordo del barco se registró el 11 de abril; el 2 de mayo, fue identificado oficialmente el virus Andes como causa del brote.

Al 8 de mayo, la Organización Mundial de la Salud reportaba ocho casos totales —seis confirmados por PCR y dos probables— y tres muertes, calificando el episodio como el primer brote de hantavirus documentado en un crucero.

El virus Andes es la única cepa entre más de 20 variantes conocidas de hantavirus con transmisión documentada de persona a persona, aunque solo ocurre en contactos estrechos y prolongados, con una tasa de mortalidad de hasta 50% en casos graves.