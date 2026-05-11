Uno de los 17 pasajeros estadounidenses evacuados de un crucero en Canarias da positivo al hantavirus sin presentar síntomas

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El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS) informó que apoya, junto a ASPR y los CDC, al Departamento de Estado en la repatriación de 17 ciudadanos estadounidenses desde el crucero MV Hondius, afectado por la variante Andes del hantavirus.
Según la información oficial difundida por HHS, los 17 pasajeros viajaban de regreso a Estados Unidos en un vuelo coordinado por el Departamento de Estado, después de ser evacuados del buque en Canarias.
Dos de los pasajeros fueron trasladados en unidades de biocontención dentro del avión “por abundancia de precaución”. Uno presentaba síntomas leves y otro dio positivo leve por PCR al virus Andes, precisó el HHS.
El vuelo tenía previsto trasladar inicialmente a los pasajeros al ASPR Regional Emerging Special Pathogen Treatment Center del University of Nebraska Medical Center/Nebraska Medicine, en Omaha, Nebraska.
Posteriormente, el pasajero con síntomas leves sería llevado a un segundo centro especializado en patógenos emergentes en su destino final, indicó la agencia federal.
Al llegar a cada instalación médica, todos los pasajeros serían sometidos a evaluación clínica y recibirían atención y apoyo adecuados según su condición.
El brote se originó a bordo del MV Hondius, crucero de expedición de bandera neerlandesa operado por Oceanwide Expeditions, que zarpó de Ushuaia, Argentina, el 1 de abril con aproximadamente 90 pasajeros y 60 tripulantes de 23 nacionalidades.
Al 9 de mayo, la Organización Mundial de la Salud reportaba seis casos confirmados, dos sospechosos y dos probables, con tres muertes totales: una pareja holandesa y una mujer alemana. La OMS recomendó una cuarentena de 42 días para todos los pasajeros del crucero.
De los aproximadamente 24 estadounidenses que viajaban a bordo, siete habían desembarcado previamente en distintos puertos y 17 permanecieron hasta Canarias, donde se realizó la evacuación coordinada con las autoridades españolas.
El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) activó su Centro de Operaciones de Emergencia en Atlanta en nivel tres, el más bajo, y desplegó equipos tanto en Canarias como en la Base Aérea Offutt, en Nebraska. El organismo clasificó el riesgo para el público general como “extremadamente bajo”.
El virus Andes es endémico de Argentina y Chile, y se transmite principalmente por inhalación de aerosoles procedentes de excrementos de roedores infectados. Es la única cepa de hantavirus con capacidad documentada de transmisión limitada entre personas.
La hipótesis de las autoridades es que al menos un pasajero se expuso al virus en Argentina o Chile antes de embarcar y luego lo transmitió a otros a bordo, en lo que constituye el primer brote de virus Andes registrado en una embarcación de este tipo.
El síndrome pulmonar por hantavirus puede ser grave y no existe tratamiento específico ni vacuna aprobada. El período de incubación del virus Andes oscila entre una y ocho semanas, por lo que algunos pasajeros aún podrían desarrollar síntomas en las próximas semanas.
Preguntas frecuentes sobre el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius
CiberCuba te lo explica:
¿Qué es el hantavirus y cómo se transmite el virus Andes?
El hantavirus es un virus transmitido principalmente por roedores infectados. La cepa Andes, involucrada en este brote, es la única con transmisión documentada entre humanos, aunque limitada a contactos prolongados y cercanos. Se transmite principalmente por inhalación de aerosoles de excrementos de roedores infectados.
¿Cuál es el estado actual de los estadounidenses evacuados del crucero MV Hondius?
Los 17 ciudadanos estadounidenses evacuados están siendo monitoreados en Nebraska. Uno dio positivo al hantavirus sin presentar síntomas. Todos serán sometidos a evaluación clínica y recibirán atención adecuada según su condición.
¿Es probable que el brote de hantavirus en el crucero cause una pandemia?
El riesgo de que el brote se convierta en una pandemia es extremadamente bajo. Según la OMS, el riesgo para la población general es bajo y el virus no se propaga como la gripe o el COVID-19. La transmisión entre personas ocurre solo en contactos muy estrechos.
¿Cuáles son las medidas de prevención y tratamiento para el hantavirus?
No existe un tratamiento antiviral específico ni vacuna aprobada para el hantavirus. Las medidas de prevención incluyen evitar el contacto con roedores y sus excrementos, así como ventilar espacios cerrados antes de limpiarlos. Los pacientes reciben cuidados de soporte, incluyendo ventilación mecánica en casos graves.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.