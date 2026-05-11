Uno de los 17 pasajeros estadounidenses evacuados de un crucero en Canarias da positivo al hantavirus sin presentar síntomas

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El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS) informó que apoya, junto a ASPR y los CDC, al Departamento de Estado en la repatriación de 17 ciudadanos estadounidenses desde el crucero MV Hondius, afectado por la variante Andes del hantavirus.

Según la información oficial difundida por HHS, los 17 pasajeros viajaban de regreso a Estados Unidos en un vuelo coordinado por el Departamento de Estado, después de ser evacuados del buque en Canarias.

Dos de los pasajeros fueron trasladados en unidades de biocontención dentro del avión “por abundancia de precaución”. Uno presentaba síntomas leves y otro dio positivo leve por PCR al virus Andes, precisó el HHS.

El vuelo tenía previsto trasladar inicialmente a los pasajeros al ASPR Regional Emerging Special Pathogen Treatment Center del University of Nebraska Medical Center/Nebraska Medicine, en Omaha, Nebraska.

Posteriormente, el pasajero con síntomas leves sería llevado a un segundo centro especializado en patógenos emergentes en su destino final, indicó la agencia federal.

Al llegar a cada instalación médica, todos los pasajeros serían sometidos a evaluación clínica y recibirían atención y apoyo adecuados según su condición.

El brote se originó a bordo del MV Hondius, crucero de expedición de bandera neerlandesa operado por Oceanwide Expeditions, que zarpó de Ushuaia, Argentina, el 1 de abril con aproximadamente 90 pasajeros y 60 tripulantes de 23 nacionalidades.

Al 9 de mayo, la Organización Mundial de la Salud reportaba seis casos confirmados, dos sospechosos y dos probables, con tres muertes totales: una pareja holandesa y una mujer alemana. La OMS recomendó una cuarentena de 42 días para todos los pasajeros del crucero.

De los aproximadamente 24 estadounidenses que viajaban a bordo, siete habían desembarcado previamente en distintos puertos y 17 permanecieron hasta Canarias, donde se realizó la evacuación coordinada con las autoridades españolas.

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) activó su Centro de Operaciones de Emergencia en Atlanta en nivel tres, el más bajo, y desplegó equipos tanto en Canarias como en la Base Aérea Offutt, en Nebraska. El organismo clasificó el riesgo para el público general como “extremadamente bajo”.

El virus Andes es endémico de Argentina y Chile, y se transmite principalmente por inhalación de aerosoles procedentes de excrementos de roedores infectados. Es la única cepa de hantavirus con capacidad documentada de transmisión limitada entre personas.

La hipótesis de las autoridades es que al menos un pasajero se expuso al virus en Argentina o Chile antes de embarcar y luego lo transmitió a otros a bordo, en lo que constituye el primer brote de virus Andes registrado en una embarcación de este tipo.

El síndrome pulmonar por hantavirus puede ser grave y no existe tratamiento específico ni vacuna aprobada. El período de incubación del virus Andes oscila entre una y ocho semanas, por lo que algunos pasajeros aún podrían desarrollar síntomas en las próximas semanas.