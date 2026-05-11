Trump dice que el alto al fuego con Irán sigue vigente aunque es «increíblemente débil»

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El presidente Donald Trump advirtió este lunes, desde el Despacho Oval de la Casa Blanca, que el alto al fuego con Irán es «increíblemente frágil» tras leer la respuesta de Teherán a la última propuesta de paz estadounidense, a la que calificó de «pedazo de basura».
«Por el momento, el alto el fuego se mantiene vigente, pero es increíblemente frágil, diría yo. Lo más débil que ha estado. Y esto lo digo tras leer el pedazo de basura que nos enviaron. Ni siquiera terminé de leerlo», declaró Trump ante la prensa.
El mandatario señaló que, al leer la respuesta iraní, sintió que estaba «perdiendo el tiempo» y describió la tregua, vigente desde el 8 de abril, como en «respiración asistida».
«Quieren negociar, y nos presentan una propuesta estúpida, es una propuesta estúpida, y nadie la aceptaría. Solo (Barack) Obama la habría aceptado», añadió el presidente, comparando los términos iraníes con el acuerdo nuclear de la era Obama.
Pese a la dureza de sus palabras, Trump confirmó que una solución diplomática con Irán sigue siendo «muy posible», siempre que Teherán acepte la condición innegociable de Washington: que la República Islámica jamás obtenga un arma nuclear.
La crisis se desencadenó el domingo cuando Irán envió su respuesta formal a través de mediadores paquistaníes, y Trump la rechazó de inmediato calificándola de «totalmente inaceptable».
Según el Wall Street Journal, la propuesta iraní incluía el cese del bloqueo naval estadounidense, la liberación de activos congelados, el fin de la guerra en toda la región —incluido el Líbano— y concesiones nucleares limitadas: suspender el enriquecimiento de uranio por un período inferior a los 20 años exigidos por Washington, pero sin desmantelar ninguna instalación.
Irán describió sus términos como «razonables y generosos» y rechazó cualquier «capitulación o rendición», asegurando que negocia desde «una posición de fuerza».
Pakistán, país mediador clave en el conflicto, confirmó haber recibido la respuesta iraní y haberla transmitido a representantes de la administración Trump.
La tensión se agravó además por un ataque con dron iraní contra un buque comercial a 23 millas náuticas al noreste de Doha, en aguas de Catar, que causó un incendio menor sin víctimas.
El Ministerio de Exteriores catarí calificó el incidente de «escalada peligrosa e inaceptable que amenaza la seguridad de las rutas marítimas y suministros vitales».
Emirates Árabes Unidos interceptó dos drones atribuidos a Irán, y Kuwait denunció la presencia de drones hostiles en su espacio aéreo, en una jornada que evidenció la fragilidad del cese de hostilidades.
El conflicto tiene su origen en la Operación Furia Épica, ofensiva aérea conjunta de Estados Unidos e Israel iniciada el 28 de febrero de 2026, que destruyó más del 90% de la capacidad misilística iraní y sus instalaciones nucleares en Natanz, Isfahán y Fordow, y en la que murió el líder supremo Alí Jamenei.
Trump insistió en que su administración tiene «un plan» claro y que el compromiso de impedir que Irán obtenga armamento nuclear es innegociable, lamentando que ese punto no figure en ninguna de las propuestas de Teherán.
Preguntas Frecuentes sobre el Conflicto entre Estados Unidos e Irán
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es el estado actual del alto al fuego entre Estados Unidos e Irán?
El alto al fuego entre Estados Unidos e Irán sigue vigente pero es descrito como "increíblemente frágil" por el presidente Donald Trump. Esta tregua ha estado en vigor desde el 8 de abril, pero las tensiones recientes, incluyendo ataques atribuidos a Irán, han puesto en riesgo su continuidad.
¿Qué condiciones ha impuesto Estados Unidos para una solución diplomática con Irán?
Estados Unidos ha impuesto como condición inegociable que Irán jamás obtenga un arma nuclear. Además, Washington exige el desmantelamiento total del programa nuclear iraní y una moratoria de 20 años en el enriquecimiento de uranio, condiciones que han sido rechazadas por Teherán hasta ahora.
¿Cómo ha respondido Irán a las propuestas de paz de Estados Unidos?
Irán ha rechazado las propuestas de paz de Estados Unidos calificándolas de inaceptables y ha presentado sus propias condiciones, que incluyen el levantamiento de sanciones, la liberación de activos congelados y concesiones nucleares limitadas. Teherán insiste en negociar desde una posición de fuerza y no acepta ninguna "capitulación o rendición".
¿Cuál ha sido el papel de Pakistán en el conflicto entre Estados Unidos e Irán?
Pakistán ha actuado como mediador clave en el conflicto entre Estados Unidos e Irán. Ha facilitado la comunicación entre ambos países y ha transmitido propuestas y respuestas formales. Este papel ha sido crucial en mantener las negociaciones abiertas pese a las tensiones crecientes.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.