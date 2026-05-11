Trump dice que el alto al fuego con Irán sigue vigente aunque es «increíblemente débil»

Vídeos relacionados:

El presidente Donald Trump advirtió este lunes, desde el Despacho Oval de la Casa Blanca, que el alto al fuego con Irán es «increíblemente frágil» tras leer la respuesta de Teherán a la última propuesta de paz estadounidense, a la que calificó de «pedazo de basura».

«Por el momento, el alto el fuego se mantiene vigente, pero es increíblemente frágil, diría yo. Lo más débil que ha estado. Y esto lo digo tras leer el pedazo de basura que nos enviaron. Ni siquiera terminé de leerlo», declaró Trump ante la prensa.

El mandatario señaló que, al leer la respuesta iraní, sintió que estaba «perdiendo el tiempo» y describió la tregua, vigente desde el 8 de abril, como en «respiración asistida».

«Quieren negociar, y nos presentan una propuesta estúpida, es una propuesta estúpida, y nadie la aceptaría. Solo (Barack) Obama la habría aceptado», añadió el presidente, comparando los términos iraníes con el acuerdo nuclear de la era Obama.

Pese a la dureza de sus palabras, Trump confirmó que una solución diplomática con Irán sigue siendo «muy posible», siempre que Teherán acepte la condición innegociable de Washington: que la República Islámica jamás obtenga un arma nuclear.

La crisis se desencadenó el domingo cuando Irán envió su respuesta formal a través de mediadores paquistaníes, y Trump la rechazó de inmediato calificándola de «totalmente inaceptable».

Según el Wall Street Journal, la propuesta iraní incluía el cese del bloqueo naval estadounidense, la liberación de activos congelados, el fin de la guerra en toda la región —incluido el Líbano— y concesiones nucleares limitadas: suspender el enriquecimiento de uranio por un período inferior a los 20 años exigidos por Washington, pero sin desmantelar ninguna instalación.

Irán describió sus términos como «razonables y generosos» y rechazó cualquier «capitulación o rendición», asegurando que negocia desde «una posición de fuerza».

Pakistán, país mediador clave en el conflicto, confirmó haber recibido la respuesta iraní y haberla transmitido a representantes de la administración Trump.

La tensión se agravó además por un ataque con dron iraní contra un buque comercial a 23 millas náuticas al noreste de Doha, en aguas de Catar, que causó un incendio menor sin víctimas.

El Ministerio de Exteriores catarí calificó el incidente de «escalada peligrosa e inaceptable que amenaza la seguridad de las rutas marítimas y suministros vitales».

Emirates Árabes Unidos interceptó dos drones atribuidos a Irán, y Kuwait denunció la presencia de drones hostiles en su espacio aéreo, en una jornada que evidenció la fragilidad del cese de hostilidades.

El conflicto tiene su origen en la Operación Furia Épica, ofensiva aérea conjunta de Estados Unidos e Israel iniciada el 28 de febrero de 2026, que destruyó más del 90% de la capacidad misilística iraní y sus instalaciones nucleares en Natanz, Isfahán y Fordow, y en la que murió el líder supremo Alí Jamenei.

Trump insistió en que su administración tiene «un plan» claro y que el compromiso de impedir que Irán obtenga armamento nuclear es innegociable, lamentando que ese punto no figure en ninguna de las propuestas de Teherán.