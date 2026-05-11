Trump dice que la respuesta de Irán es «totalmente inaceptable»

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El presidente Donald Trump calificó este domingo de «totalmente inaceptable» la respuesta de Irán a la propuesta de paz de Estados Unidos, alejando la posibilidad de un acuerdo y poniendo en riesgo la frágil tregua vigente desde el 8 de abril.

Trump lo anunció en un breve pero contundente mensaje en Truth Social: «Acabo de leer la respuesta de los llamados 'representantes' de Irán. No me gusta, ¡TOTALMENTE INACEPTABLE!».

La declaración llegó horas después de que Pakistán, país mediador en las negociaciones, confirmara haber recibido el documento iraní a través del mariscal de campo Asim Munir, quien informó al primer ministro Shehbaz Sharif.

Sharif anunció la recepción en un discurso ante la cúpula militar y política del país en Islamabad, sin revelar el contenido de la propuesta.

Según la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, la respuesta de Teherán exigía el levantamiento de sanciones económicas estadounidenses, el fin del bloqueo naval a los puertos iraníes y el manejo iraní del Estrecho de Ormuz bajo ciertos «compromisos» no especificados de Washington.

La propuesta también incluía un alto el fuego en Líbano, descrito como «línea roja» para Teherán, y posponía las discusiones sobre el programa nuclear para fases posteriores.

Ese último punto choca directamente con la exigencia central de Washington: el desmantelamiento total del programa nuclear iraní y una moratoria de 20 años en el enriquecimiento de uranio.

Horas antes de su rechazo formal, Trump ya había anticipado su descontento en otro mensaje en Truth Social en el que acusó a Irán de llevar «47 años golpeteando» a Estados Unidos.

«Durante 47 años los iraníes nos han estado 'golpeteando', haciéndonos esperar, matando a nuestra gente con sus bombas al borde de la carretera, destruyendo protestas y, recientemente, aniquilando a 42.000 manifestantes inocentes y desarmados, y riéndose de nuestro ahora de nuevo gran país», escribió el mandatario.

El mismo día del rechazo, Irán atacó con un dron un buque comercial en aguas territoriales de Catar, cerca del puerto de Mesaieed, causando un incendio limitado sin víctimas. Emiratos Árabes Unidos y Kuwait también denunciaron ataques con drones atribuidos a Irán ese mismo día.

En una entrevista grabada durante la semana y difundida ayer por el programa «Full Measure», Trump insistió en que Irán ha sido «derrotado», pero advirtió que «eso no significa que estén acabados» y amenazó con atacar más «objetivos».

El rechazo de Trump pone en riesgo la tregua vigente desde el 8 de abril, que Washington esperaba mantener si recibía avances concretos en el desmantelamiento nuclear iraní. El conflicto se inició el 28 de febrero de 2026 con la Operación Furia Épica, una ofensiva aérea conjunta de EE.UU. e Israel que destruyó las principales instalaciones nucleares iraníes y eliminó al líder supremo Alí Jamenei.

Como represalia, Irán cerró el Estrecho de Ormuz el 4 de marzo, disparando el precio del crudo Brent de 67 a más de 126 dólares por barril. El conflicto ha costado a Washington aproximadamente 25,000 millones de dólares hasta finales de abril.

El 6 de mayo, EE.UU. presentó su propia propuesta de paz tras rechazar el plan de 14 puntos que Irán había enviado a principios de mes. El día anterior, Putin reiteró su oferta de almacenar el uranio enriquecido iraní en Rusia como solución de compromiso.

Ebrahim Rezaei, portavoz de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, resumió la postura de Teherán tras el rechazo de Trump con una frase directa: «La moderación de Irán terminó».