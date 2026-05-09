Robin Peguero, contrincante de María Elvira Salazar, promete cerrar Alligator Alcatraz

El candidato demócrata al Congreso por el Distrito 27 de Florida, Robin Peguero, prometió cerrar el centro de detención migratoria conocido como Alligator Alcatraz y criticó duramente a la congresista republicana María Elvira Salazar por avalar las condiciones del recinto.
Peguero, exfiscal de homicidios en Miami y graduado de Harvard, concedió una entrevista a CiberCuba en la que apuntó directamente contra Salazar por haber visitado el centro y declarar que las condiciones eran aceptables.
"La congresista guarda silencio, no dice nada... Ella visita al Alligator Alcatraz -que yo creo se tiene que cerrar-, y dice que las condiciones son más o menos buenas. Y usa la palabra jaulas y sí, son jaulas, personas en jaulas, pero lo usa sin problema. Como si no le importaba", afirmó el candidato.
Ante la pregunta directa de si le importaba que hubiera personas en jaulas, Peguero respondió sin rodeos: "Sí, claro que sí".
Su postura fue contundente: "Tenemos que cerrar Alligator Alcatraz. Necesitamos debido proceso. Necesitamos dignidad. Dignidad, no ciudadanía. La real dignidad es defender a personas en nuestro pueblo al pueblo y cerrar centros de detención como Alligator Alcatraz".
El candidato también acusó a Salazar de guardar silencio ante las deportaciones masivas de cubanos bajo la administración Trump, señalando que "esta administración es la primera que ha deportado muchísimos más cubanos que cualquier otra administración en la historia".
Peguero, hijo de inmigrantes dominicanos y ecuatorianos criado en Hialeah, aseguró que la comunidad cubana estaría más segura con él en el Congreso. "Me crie con cubanos. Tengo tanta amistad con la gente cubana y para mí lo importante es que yo soy un inmigrante o hijo de inmigrantes, pero yo identifico con esa lucha", declaró.
El candidato también presentó la semana previa a la entrevista un plan anticorrupción que incluye límite máximo de edad para postularse al Congreso, un tope de 12 años de servicio legislativo y la prohibición total de que los congresistas compren acciones en empresas que supervisan.
En ese marco, acusó directamente a Salazar: "La congresista Salazar ha terminado de comprar acciones en compañías de defensa que ella supervisa como miembro del Comité de Relaciones Exteriores. Eso a mí no me parece justo, es corrupto, no es ético".
Alligator Alcatraz, ubicado en los Everglades de Florida, ha sido objeto de denuncias sistemáticas de condiciones inhumanas desde su inauguración en julio de 2025, incluyendo hacinamiento de hasta 32 personas por jaula, duchas cada tres días y alimentación insuficiente.
Entre los detenidos se cuentan entre 700 y 800 cubanos en promedio, el 70 % sin órdenes finales de deportación, según datos del dossier.
El centro opera con un costo superior a un millón de dólares diarios, y en los últimos días surgieron informes sobre posibles conversaciones para cerrarlo por sus altos costos, aunque el Departamento de Seguridad Nacional negó presiones.
Peguero compite en la primaria demócrata del 18 de agosto de 2026 contra Elliot Rodríguez y Lev Parnas, con miras a enfrentar a Salazar en las elecciones generales del 3 de noviembre. Sobre su motivación para entrar en política en lugar de ejercer en el sector privado, el candidato fue directo: "Mis padres fueron veteranos y escogieron servir al público como miembros del ejército. Yo siempre, siempre he dicho: voy a servir al público".
Preguntas Frecuentes sobre la Candidatura de Robin Peguero y el Centro Alligator Alcatraz
CiberCuba te lo explica:
¿Qué es el centro de detención Alligator Alcatraz y por qué Robin Peguero quiere cerrarlo?
Alligator Alcatraz es un centro de detención migratoria ubicado en los Everglades de Florida, conocido por sus condiciones inhumanas como el hacinamiento de hasta 32 personas por jaula y duchas cada tres días. Robin Peguero, candidato al Congreso, critica estas condiciones y aboga por su cierre, proponiendo un trato más digno para los detenidos y denunciando el apoyo de su contrincante, María Elvira Salazar, hacia el recinto.
¿Cuál es la postura de Robin Peguero sobre las deportaciones de cubanos bajo la administración Trump?
Robin Peguero acusa a la administración Trump de deportar más cubanos que cualquier otra en la historia de Estados Unidos. Señala que estas políticas han generado descontento entre la comunidad cubana del sur de Florida. Peguero promete reactivar el procesamiento de casos de cubanos con el formulario I-220A bajo la Ley de Ajuste Cubano, suspendido por Trump.
¿Qué acusaciones hace Robin Peguero contra María Elvira Salazar en su campaña?
Robin Peguero acusa a María Elvira Salazar de doble discurso y corrupción. Sostiene que Salazar dice cosas diferentes en inglés y en español sobre temas migratorios, y que ha comprado acciones en compañías de defensa que supervisa, lo cual califica de corrupto. También critica su silencio ante las deportaciones masivas de cubanos.
¿Qué propone Robin Peguero en su plan anticorrupción?
El plan anticorrupción de Robin Peguero incluye medidas como un límite máximo de edad para postularse al Congreso, un tope de 12 años de servicio legislativo y la prohibición de que los congresistas compren acciones en empresas que supervisan. Estas propuestas buscan combatir la corrupción y fomentar la ética en el Congreso.
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