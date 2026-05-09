Robin Peguero, contrincante de María Elvira Salazar, promete cerrar Alligator Alcatraz

El candidato demócrata al Congreso por el Distrito 27 de Florida, Robin Peguero, prometió cerrar el centro de detención migratoria conocido como Alligator Alcatraz y criticó duramente a la congresista republicana María Elvira Salazar por avalar las condiciones del recinto.

Peguero, exfiscal de homicidios en Miami y graduado de Harvard, concedió una entrevista a CiberCuba en la que apuntó directamente contra Salazar por haber visitado el centro y declarar que las condiciones eran aceptables.

"La congresista guarda silencio, no dice nada... Ella visita al Alligator Alcatraz -que yo creo se tiene que cerrar-, y dice que las condiciones son más o menos buenas. Y usa la palabra jaulas y sí, son jaulas, personas en jaulas, pero lo usa sin problema. Como si no le importaba", afirmó el candidato.

Ante la pregunta directa de si le importaba que hubiera personas en jaulas, Peguero respondió sin rodeos: "Sí, claro que sí".

Su postura fue contundente: "Tenemos que cerrar Alligator Alcatraz. Necesitamos debido proceso. Necesitamos dignidad. Dignidad, no ciudadanía. La real dignidad es defender a personas en nuestro pueblo al pueblo y cerrar centros de detención como Alligator Alcatraz".

El candidato también acusó a Salazar de guardar silencio ante las deportaciones masivas de cubanos bajo la administración Trump, señalando que "esta administración es la primera que ha deportado muchísimos más cubanos que cualquier otra administración en la historia".

Peguero, hijo de inmigrantes dominicanos y ecuatorianos criado en Hialeah, aseguró que la comunidad cubana estaría más segura con él en el Congreso. "Me crie con cubanos. Tengo tanta amistad con la gente cubana y para mí lo importante es que yo soy un inmigrante o hijo de inmigrantes, pero yo identifico con esa lucha", declaró.

El candidato también presentó la semana previa a la entrevista un plan anticorrupción que incluye límite máximo de edad para postularse al Congreso, un tope de 12 años de servicio legislativo y la prohibición total de que los congresistas compren acciones en empresas que supervisan.

En ese marco, acusó directamente a Salazar: "La congresista Salazar ha terminado de comprar acciones en compañías de defensa que ella supervisa como miembro del Comité de Relaciones Exteriores. Eso a mí no me parece justo, es corrupto, no es ético".

Alligator Alcatraz, ubicado en los Everglades de Florida, ha sido objeto de denuncias sistemáticas de condiciones inhumanas desde su inauguración en julio de 2025, incluyendo hacinamiento de hasta 32 personas por jaula, duchas cada tres días y alimentación insuficiente.

Entre los detenidos se cuentan entre 700 y 800 cubanos en promedio, el 70 % sin órdenes finales de deportación, según datos del dossier.

El centro opera con un costo superior a un millón de dólares diarios, y en los últimos días surgieron informes sobre posibles conversaciones para cerrarlo por sus altos costos, aunque el Departamento de Seguridad Nacional negó presiones.

Peguero compite en la primaria demócrata del 18 de agosto de 2026 contra Elliot Rodríguez y Lev Parnas, con miras a enfrentar a Salazar en las elecciones generales del 3 de noviembre. Sobre su motivación para entrar en política en lugar de ejercer en el sector privado, el candidato fue directo: "Mis padres fueron veteranos y escogieron servir al público como miembros del ejército. Yo siempre, siempre he dicho: voy a servir al público".