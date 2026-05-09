Robin Peguero, candidato demócrata: «Este presidente ha deportado más cubanos que cualquier otro en la historia de EE.UU.»

Robin Peguero, candidato demócrata de 40 años al Congreso por el Distrito 27 de Florida, en entrevista con CiberCuba acusó a Trump de ser el presidente que "ha deportado más cubanos que cualquier otro presidente en la historia de los Estados Unidos».

La declaración apunta directamente a la administración Trump y busca movilizar al electorado cubano del sur de Florida, históricamente leal al Partido Republicano, pero que se ha mostrado descontento ante las políticas migratorias del actual gobierno.

Peguero, criado en Hialeah desde los cinco años, se presenta como alguien que conoce de primera mano el sufrimiento de esa comunidad. «Me criaron en Hialeah, entre vecinos y amigos y colegas de la escuela que son cubanos, que me han contado del sufrimiento de las personas cubanas que todavía están sufriendo bajo el régimen de Cuba».

Uno de sus compromisos centrales es reactivar el procesamiento de casos de cubanos con formulario I-220A bajo la Ley de Ajuste Cubano, suspendido por la administración Trump desde el 20 de enero de 2025. «Han congelado el proceso para los cubanos que tienen I-220A. Necesitamos regresar a procesar esos casos bajo la ley de ajuste cubano», afirmó.

En esa línea, describió la situación de esos migrantes con palabras directas: «Están ahora en limbo, están asustados, porque no están procesando sus casos, no tienen ese camino a la ciudadanía como antes lo tuvieron».

Datos del Departamento de Seguridad Nacional registran 4,883 cubanos deportados desde enero de 2025 hasta febrero de 2026, cifra que supera las 3,385 del primer mandato de Trump y las 416 bajo George W. Bush, lo que respalda la afirmación del candidato.

Peguero también aprovechó la entrevista para atacar a su rival, la congresista republicana María Elvira Salazar, acusándola de hablar con doble cara: «La cosa con congresista Salazar es que ella dice algo en inglés y dice algo completamente diferente en español».

Según Peguero, Salazar llegó a declarar en inglés que apoyaría el retorno de cubanos llegados tras las protestas del 11 de julio con I-220A, pero no lo repite en español. «Ella tiene solo un constituyente que es lo más importante: el presidente Donald J. Trump, y no desafortunadamente los miembros de nuestra comunidad que están sufriendo», sentenció.

Sobre el enfoque de las deportaciones, el exfiscal de homicidios fue claro: «Todas las personas que están aquí bajo I-220A que no tienen antecedentes violentos, claro, porque las personas que sí son criminales violentos tienen que ser deportados. Han perdido el privilegio de estar en este país».

En cuanto a Cuba, Peguero rechazó los temores de que un gobierno demócrata abandone la presión sobre la dictadura. «Tenemos que continuar con presión máxima al gobierno, a las autoridades militares en Cuba, pero no hacer daño al pueblo cubano civil».

En la entrevista, se definió, además, como «demócrata capitalista» y aseguró estar «completamente opuesto al comunismo y al socialismo en Cuba como aquí».

Peguero, abogado graduado de Harvard, con 20 años de servicio público y exmiembro del equipo investigador del comité del 6 de enero, compite en la primaria demócrata del 18 de agosto de 2026 y ha recaudado más de $820,000 de aproximadamente 6,000 donantes individuales.

El Distrito 27, con 74% de población hispana e incluyendo Little Havana, Coral Gables y partes de Kendall, se perfila como uno de los escaños más competitivos en las elecciones de 2026 y como barómetro del apoyo latino a Trump.