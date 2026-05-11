Japón destina 6,5 millones de dólares a hospitales cubanos ante el colapso eléctrico

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El gobierno de Japón destinará 6,5 millones de dólares para instalar sistemas de energía solar en hospitales de varias provincias de Cuba, con el objetivo de mantener los servicios médicos durante los apagones que sacuden la isla, según anunció el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo el pasado 5 de mayo.

El acuerdo fue formalizado en una ceremonia oficial en La Habana con presencia de representantes de Cuba, Japón y la ONU.

Captura de Facebook/PNUD Cuba.

El proyecto, que se ejecutará en un plazo de dos años, instalará paneles solares, acondicionadores de potencia y baterías de almacenamiento adaptados a las necesidades críticas de cada centro hospitalario.

Las acciones estarán lideradas por el Ministerio de Salud Pública de Cuba (MINSAP) en coordinación con el PNUD, el Ministerio de Energía y Minas, la Unión Eléctrica y autoridades locales.

El PNUD describió sin rodeos la magnitud del problema que busca atender: «Los hospitales se encuentran entre las instalaciones más impactadas, con interrupciones que amenazan la continuidad de los servicios médicos críticos, el funcionamiento de equipos que salvan vidas y la conservación de medicamentos y vacunas».

La crisis energética que padece Cuba es de una gravedad sin precedentes recientes. El Sistema Eléctrico Nacional ha sufrido al menos siete colapsos totales en los últimos 18 meses, incluyendo dos en la misma semana de marzo de 2026: el 16 de marzo, con una duración de 29 horas y 29 minutos, y el 21 de marzo.

En abril de 2026, el déficit de generación llegó a 1,945 MW, dejando sin electricidad a más del 55% del territorio nacional de forma simultánea.

El impacto en los centros de salud ha sido devastador. En abril, el Hospital Provincial de Santiago de Cuba evacuó 12 pacientes de su UCI por un apagón, y al 31 de marzo más de 96,000 pacientes aguardaban cirugía en toda la isla, entre ellos 11,193 niños.

La cooperación de Japón con Cuba en energía y salud tiene antecedentes concretos. A través de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA), el país asiático financió un sistema de baterías de ion-litio de 10 MW en la Isla de la Juventud, concluido en agosto de 2025, que permitió alcanzar un 20% de generación renovable en ese municipio especial.

En 2023, JICA también donó equipos médicos a hospitales cubanos valorados en cinco millones de dólares, incluyendo 13 rayos X móviles, 44 ultrasonidos y 1,000 aspiradoras.

La causa de fondo de esta emergencia no es otra que el colapso de una infraestructura eléctrica deteriorada durante décadas de gestión dictatorial, con plantas termoeléctricas obsoletas y una dependencia estructural del petróleo venezolano que se ha ido evaporando.

El PNUD, que gestiona más de 40 proyectos de cooperación en Cuba, espera que la instalación de los sistemas fotovoltaicos beneficie a 2,6 millones de pacientes y a 27,500 trabajadores del sector salud una vez concluido el proyecto.