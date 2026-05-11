Aerolínea italiana Neos conectará Roma con Holguín a partir de junio, según el MINTUR

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La aerolínea italiana Neos Air inaugurará el 29 de junio una ruta de vuelos directos entre Roma y la provincia de Holguín, según anunció el Ministerio de Turismo de Cuba a través de la revista especializada Sol de Cuba.

Los vuelos operarán cada martes, estableciendo una nueva conexión directa entre Europa y el oriente de la isla que hasta ahora no existía sin escala.

Captura de Facebook/Sol De Cuba. TV

El comunicado de la aerolínea describe la propuesta como una oportunidad para descubrir «playas celestiales, cultura auténtica y toda la calidez de Cuba con una conveniente conexión desde Italia».

Según comprobó CiberCuba en el sistema de reservas de la aerolínea, los vuelos entre Roma Fiumicino y Holguín aparecen programados desde finales de junio con una frecuencia semanal y precios iniciales de 408 euros.

Captura de pantalla/Neos Air

El anuncio llega en un momento especialmente difícil para el turismo cubano. En 2025, la isla recibió apenas 1,81 millones de visitantes internacionales, el mínimo en dos décadas, y en el primer trimestre de 2026 las llegadas cayeron un 48% respecto al mismo período del año anterior.

A esa caída se sumó una crisis de combustible Jet A-1 que desde febrero de 2026 obligó a once aerolíneas a suspender sus vuelos a Cuba, entre ellas Air Canada, Air Transat, LATAM, Turkish Airlines e Iberia.

En ese contexto, la llegada de Neos Air a Holguín representa una señal contracíclica para un destino que había visto suspendidos sus vuelos europeos a finales de marzo de 2026.

Neos Air, fundada en 2001 y subsidiaria del grupo turístico italiano Alpitour, opera vuelos a más de 73 destinos nacionales, europeos e intercontinentales y es la única aerolínea italiana que utiliza el Boeing 787-9 Dreamliner.

La compañía tiene una larga historia con Cuba. Antes de la pandemia operaba rutas desde Milán a La Habana y Holguín, y en junio de 2022 estrenó el vuelo directo Roma-La Habana con Dreamliner, aeronave a la que incluso bautizó como «Ciudad de La Habana».

Holguín es el segundo polo turístico de Cuba tras Varadero, con atractivos como Guardalavaca, el Chorro de Maíta —el mayor cementerio aborigen de las Antillas—, el Parque Nacional Alejandro de Humboldt, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2001, y la bahía de Nipe, donde fue hallada en el siglo XVII la imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre.

El Ministerio de Turismo destacó que la nueva conexión «favorecerá la llegada de viajeros interesados en descubrir la cultura y la hospitalidad cubanas, con impacto en la economía local y en la diversificación de mercados».

Italia es uno de los mercados europeos históricamente relevantes para el turismo en Cuba, aunque registró una caída del 15,9% en visitantes en 2024 respecto al año anterior, lo que convierte esta nueva ruta en una apuesta de la aerolínea por reactivar ese flujo hacia el oriente de la isla.