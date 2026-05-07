Arrestan a exgerente de Boliviana de Aviación por millonarias pérdidas en vuelos a Cuba

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Ronald Casso, exgerente general de Boliviana de Aviación (BoA), pasó la noche en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) en La Paz, mientras espera su audiencia cautelar por el presunto daño económico causado al Estado boliviano por los vuelos de la aerolínea estatal hacia La Habana.

Casso fue aprehendido el miércoles en Cochabamba y trasladado esposado y bajo custodia policial hasta la sede de gobierno, en el marco de la investigación conocida como “La ruta de La Habana”, un caso que ha destapado millonarias pérdidas vinculadas a la fallida conexión aérea entre Santa Cruz de la Sierra y Cuba, informó el medio local Correo del Sur.

La Fiscalía lo acusa de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes por las operaciones realizadas entre octubre de 2023 y julio de 2024, que habrían provocado pérdidas superiores a los 18,4 millones de bolivianos, equivalentes a unos 2,6 millones de dólares.

“El señor Ronald Casso está aprehendido y durante el transcurso del día va a ser puesto a disposición del juez a través de una resolución de imputación formal”, declaró el fiscal Walter Lora, citado por Unitel Digital.

La investigación también alcanza al exministro de Obras Públicas Édgar Montaño y a los exintegrantes del directorio de BoA que aprobaron la ruta aérea. Según Lora, todos forman parte de la denuncia presentada por el Viceministerio de Transparencia.

Montaño ya se encuentra detenido preventivamente en el penal de San Pedro de La Paz por otro proceso relacionado con supuestas irregularidades en la construcción del tramo carretero El Sillar, entre Cochabamba y Santa Cruz.

De acuerdo con las pesquisas, el daño económico se divide en dos componentes: 14,4 millones de bolivianos por pérdidas operativas debido a la baja ocupación de los vuelos y otros 4 millones por operaciones cambiarias consideradas irregulares.

La investigación sostiene que BoA compraba dólares en el mercado paralelo a 17,5 bolivianos por unidad, muy por encima del tipo de cambio oficial de 6,96, además de pagar un 10% de comisión a intermediarios.

Las autoridades también denunciaron que la aerolínea trasladó físicamente 11,8 millones de bolivianos en efectivo hasta La Habana, al margen del sistema bancario internacional.

El escándalo se originó en la ruta inaugurada en octubre de 2023 como parte de la agenda de “integración regional” impulsada por el entonces presidente Luis Arce. Los vuelos eran operados con un Boeing 737-800 con capacidad para 168 pasajeros, pese a que —según la denuncia del Viceministerio de Transparencia— no existía un informe técnico ni un estudio de rentabilidad que respaldara la apertura de la ruta.

En lugar de un análisis de viabilidad, la gerencia presentó un documento justificando las operaciones por el “compromiso presidencial” de Arce, según la investigación.

La falta de pasajeros terminó convirtiendo la conexión con Cuba en un desastre financiero. El 30 de noviembre de 2023, uno de los vuelos despegó con apenas 17 pasajeros; el 22 de febrero de 2024, con 22; y el 19 de septiembre de ese mismo año, con solo 11 personas a bordo.

Las investigaciones revelaron que los 36 vuelos realizados registraron una ocupación promedio de 60 pasajeros en los trayectos de ida y 74 en los de regreso, menos de la mitad de la capacidad de la aeronave.

El Viceministerio de Transparencia afirmó que la ruta fue habilitada por “razones ideológicas”, ignorando las advertencias internas del directorio de BoA sobre la falta de viabilidad económica.

BoA suspendió finalmente los vuelos a Cuba en julio de 2024, apenas nueve meses después de inaugurarlos, tras acumular pérdidas constantes.

Ya en agosto de 2025, la diputada Janira Román, de Comunidad Ciudadana, había denunciado que la aerolínea estatal gastó más de 2,5 millones de dólares en rutas hacia Cuba y Venezuela, de los cuales 2,1 millones estuvieron vinculados a operaciones con Cuba, principalmente por servicios aeroportuarios.

El 21 de abril de 2026, el Viceministerio de Transparencia formalizó la denuncia penal contra seis exfuncionarios, y la detención de Casso se convirtió en la primera aprehensión efectiva dentro del caso.

La inauguración de los vuelos directos entre Bolivia y Cuba fue presentada inicialmente como un logro diplomático del gobierno del MAS. Sin embargo, terminó convertida en uno de los mayores escándalos de presunta corrupción y despilfarro de recursos públicos de los últimos años, con millones de dólares invertidos en una ruta aérea que nunca logró sostenerse comercialmente.