Exjefe de Boliviana de Aviación va a prisión por polémicos vuelos casi vacíos a Cuba

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Ronald Casso, exgerente general de la aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BoA), ingresó este fin de semana al penal de San Antonio, en Cochabamba, donde cumplirá cinco meses de detención preventiva por el escándalo de los vuelos casi vacíos a La Habana que generaron un presunto daño económico de 18,4 millones de bolivianos (Bs) al Estado.

La medida cautelar fue dictada el pasado jueves 8 de mayo, dos días después de que Casso fuera aprehendido en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Jorge Wilstermann de Cochabamba, según informaron medios locales.

Tras su detención, el exejecutivo fue trasladado bajo custodia policial a La Paz para comparecer ante las autoridades, pero la resolución judicial dispuso su retorno a Cochabamba para cumplir la medida en San Antonio.

Casso es investigado por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, dentro de un caso abierto por denuncia del Viceministerio de Transparencia.

El proceso se centra en la ruta Viru Viru (Santa Cruz de la Sierra) – La Habana, inaugurada el 26 de octubre de 2023 como primera conexión aérea directa entre Bolivia y Cuba, en el marco de la agenda de «integración regional» del entonces presidente Luis Arce.

Según la investigación, la ruta fue habilitada sin un informe técnico de viabilidad económica. La gerencia de BoA justificó el inicio de operaciones por el «compromiso presidencial» de Arce, ignorando las recomendaciones del propio directorio de la aerolínea de priorizar rutas como Córdoba o Bogotá.

Los datos de ocupación revelan la magnitud del despilfarro. El Boeing 737-800 utilizado, con capacidad para 168 pasajeros, voló el 30 de noviembre de 2023 con solo 17 personas a bordo; el 22 de febrero de 2024 con 22; y el 19 de septiembre de 2024 con apenas 11.

En total, los 36 vuelos realizados registraron una ocupación promedio de 60 pasajeros en los trayectos de ida y 74 en los de regreso, menos de la mitad de la capacidad de la aeronave.

El daño económico total estimado en Bs 18,4 millones se desglosa en Bs 14,4 millones por pérdidas operativas debidas a la bajísima ocupación, y Bs cuatro millones adicionales por operaciones cambiarias irregulares: BoA compraba dólares en el mercado paralelo a Bs 17,50 por unidad —más del doble del tipo de cambio oficial de Bs 6,96— pagando además un 10% de comisión a intermediarios.

La investigación también detectó que la aerolínea trasladó físicamente Bs 11,8 millones en efectivo hasta La Habana al margen del sistema bancario internacional.

BoA suspendió los vuelos a Cuba el 25 de julio de 2024, apenas nueve meses después de inaugurarlos, sin precisar un motivo oficial.

La defensa de Casso, a cargo del abogado Javier García, rechaza los cargos: «Han determinado que entre el 2023 y 2024, con esta ruta, en las gestiones que le correspondían al ingeniero Casso, no ha existido ningún daño económico y ha existido, por el contrario, utilidad para la empresa», sostuvo el letrado.

García añadió que su cliente enfrenta la situación con entereza: «Vamos a ser respetuosos de las resoluciones. Acabo de hablar con mi patrocinado, él seguramente está molesto pero fortalecido».

Además de Casso, la denuncia penal presentada el 21 de abril por el Viceministerio de Transparencia alcanza a otros cinco exfuncionarios, entre ellos el exministro de Obras Públicas Édgar Montaño —ya detenido preventivamente en el penal de San Pedro de La Paz por un proceso distinto— y los exintegrantes del directorio de BoA que aprobaron la ruta.

El Ministerio Público busca asegurar la presencia de Casso en el país mientras recolecta mayores evidencias sobre la aprobación de estas rutas deficitarias, en lo que constituye la primera aprehensión efectiva dentro del caso.