Comando Sur de EE.UU. lanza mensaje sobre madres cubanas separadas de sus hijos por el régimen

El Comando Sur de Estados Unidos publicó este lunes un mensaje en su cuenta oficial de X rindiendo homenaje a las madres cubanas separadas de sus hijos por el régimen de Castro, en el marco del Día de las Madres.

«Rindiendo homenaje a la fortaleza de las madres cubanas separadas de sus hijos por el régimen de Castro. Ninguna madre debería ser forzada a separarse de su familia», declaró el Comando Sur, reafirmando además el compromiso de Estados Unidos con una Cuba libre.

El mensaje amplificó la visita que Mike Hammer, jefe de misión de la Embajada de EE.UU. en Cuba, realizó ayer al municipio de Regla, en La Habana, para encontrarse con Gisela, madre de Willie Suárez, un cubano emigrado que se enlistó voluntariamente en el Cuerpo de Marines de Estados Unidos para servir al país que lo acogió.

Fue el propio Willie quien contactó directamente a Hammer para contarle su historia de exilio y alistamiento, y pedirle que visitara a su madre, ya que él no puede regresar a Cuba.

Durante el encuentro, Hammer entregó flores a Gisela y agradeció personalmente su sacrificio y el servicio de su hijo.

El diplomático calificó la separación familiar como «sumamente cruel, tanto por el exilio forzado como por la existencia de presos políticos en Cuba», y extendió su solidaridad a todas las madres cubanas y cubanoamericanas afectadas por la migración y la represión del régimen.

Este lunes, Willie Suárez expresó públicamente su emoción en Facebook: «Ha sido todo un honor que Mike Hammer, un diplomático de EE.UU. que representa a Estados Unidos en Cuba, visitara a mi madre en el Día de las Madres, llevándole flores y agradeciéndole personalmente mi servicio como Marine para el país que tanto amo».

La visita a Regla se inscribe en la estrategia de diplomacia directa con ciudadanos cubanos que Hammer ha desarrollado desde su llegada a Cuba en 2023, con recorridos por comunidades y encuentros con activistas, periodistas independientes y personas comunes en distintas provincias.

El caso de Willie Suárez —cubano emigrado que sirve en los Marines y no puede visitar a su madre en la isla— es presentado por la diplomacia estadounidense como símbolo de una realidad colectiva que afecta a miles de familias cubanas separadas por la dictadura.

En febrero de este año, Hammer ya había abordado públicamente el tema de las familias cubanas separadas por el régimen al reflexionar sobre el cumpleaños de su propia madre, en un mensaje que también generó amplia repercusión.

El Comando Sur, por su parte, ha intensificado su posicionamiento público crítico hacia La Habana. En abril de 2025, el almirante Alvin Holsey advirtió ante el Congreso que «las acciones malignas de Cuba debilitan nuestras relaciones en la región, fomentan la migración irregular y amenazan la seguridad de Estados Unidos», y la institución ha calificado al régimen como un elemento corrosivo en América Latina.