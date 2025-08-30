Los artistas urbanos Dany Ome y Kevincito El 13 se han ganado el aplauso de sus seguidores tras protagonizar un emotivo gesto de solidaridad con una familia cubana que perdió su vivienda en un incendio en Santiago de Cuba.
En un video publicado en redes sociales, Dany Ome explicó que conocieron el caso gracias a un video compartido por el hijo de la señora afectada. “Nos sentimos súper orgullosos de haber aportado con esta causa. Esta señora que se le quemó su casa en Santiago de Cuba… nosotros le mandamos una platica. Se lo mandamos a la cuenta de la hija de ella. Vimos el video por el hijo de la señora, por él vimos el video y nos sentimos súper sentimentales. Y esta señora ya tiene casa nueva”, relató.
Kevincito, por su parte, reafirmó su compromiso con el pueblo cubano: “Todo el granito de arena que podamos aportar, lo vamos a aportar, porque ustedes nos dan mucho cariño”.
En los comentarios del post, Dany Ome profundizó aún más en sus emociones y en el origen de su empatía: “Los valores que me diste me trajeron hasta aquí, vivo orgulloso de ti como tú de mí”, escribió, dirigiéndose a su madre, Noelia Pedraza. “Amooo a nosotros. Aparte de ser especuladores, aplicamos de verdad. Estos locos vivirán retorcidos porque yo soy bueno de verdad. Que hablen los habladores”, añadió, defendiendo su autenticidad frente a las críticas.
Cabe destacar que ambos músicos llevan varias semanas de gira en Cuba, donde no solo han ofrecido conciertos para sus fans, sino que también han tenido la oportunidad de acercarse a la realidad cotidiana y a las historias difíciles que enfrentan muchos cubanos.
Este acto solidario refuerza el lazo emocional entre Dany Ome, Kevincito El 13 y su audiencia, y demuestra cómo las redes sociales pueden ser una herramienta poderosa para canalizar la empatía y la ayuda entre cubanos, dentro y fuera del país.
Preguntas frecuentes sobre Dany Ome y Kevincito El 13 y su gira en Cuba
¿Cómo han ayudado Dany Ome y Kevincito El 13 a la familia cubana afectada por un incendio?
Dany Ome y Kevincito El 13 enviaron dinero a la familia cubana que perdió su casa en un incendio en Santiago de Cuba. Conocieron el caso a través de un video compartido por el hijo de la señora afectada y decidieron aportar económicamente a la reconstrucción de su vivienda, demostrando así su solidaridad con el pueblo cubano.
¿Qué otros actos de solidaridad han realizado Dany Ome y Kevincito El 13 durante su gira en Cuba?
Durante su gira en Cuba, Dany Ome y Kevincito El 13 visitaron a una fan con una condición médica compleja y le llevaron artículos necesarios para su hogar, incluyendo un balón de oxígeno. Además, Dany Ome ha sido visto repartiendo dinero, comida y ropa a personas en situación vulnerable, acciones que han sido elogiadas por sus seguidores a pesar de algunas críticas.
¿Qué controversias han rodeado la gira de Dany Ome y Kevincito El 13 en Cuba?
La gira ha estado rodeada de polémica debido a la presencia de los artistas en eventos oficiales y su asociación con figuras cercanas al régimen cubano, como Sandro Castro. También han surgido críticas por su interacción con autoridades cubanas, como la foto con un policía de tránsito, lo que ha generado debate sobre su posición respecto al gobierno de la isla.
¿Cómo ha sido la respuesta del público cubano a la gira de Dany Ome y Kevincito El 13?
La gira ha generado una respuesta mixta entre el público cubano. Si bien muchos seguidores han elogiado la cercanía y solidaridad de los artistas, otros han criticado su relación con el régimen y la celebración de conciertos en lugares inaccesibles para la mayoría. A pesar de la controversia, ambos artistas han mantenido una fuerte conexión con su audiencia en la isla.
