Los artistas urbanos Dany Ome y Kevincito El 13 se han ganado el aplauso de sus seguidores tras protagonizar un emotivo gesto de solidaridad con una familia cubana que perdió su vivienda en un incendio en Santiago de Cuba.

En un video publicado en redes sociales, Dany Ome explicó que conocieron el caso gracias a un video compartido por el hijo de la señora afectada. “Nos sentimos súper orgullosos de haber aportado con esta causa. Esta señora que se le quemó su casa en Santiago de Cuba… nosotros le mandamos una platica. Se lo mandamos a la cuenta de la hija de ella. Vimos el video por el hijo de la señora, por él vimos el video y nos sentimos súper sentimentales. Y esta señora ya tiene casa nueva”, relató.

Kevincito, por su parte, reafirmó su compromiso con el pueblo cubano: “Todo el granito de arena que podamos aportar, lo vamos a aportar, porque ustedes nos dan mucho cariño”.

En los comentarios del post, Dany Ome profundizó aún más en sus emociones y en el origen de su empatía: “Los valores que me diste me trajeron hasta aquí, vivo orgulloso de ti como tú de mí”, escribió, dirigiéndose a su madre, Noelia Pedraza. “Amooo a nosotros. Aparte de ser especuladores, aplicamos de verdad. Estos locos vivirán retorcidos porque yo soy bueno de verdad. Que hablen los habladores”, añadió, defendiendo su autenticidad frente a las críticas.

Cabe destacar que ambos músicos llevan varias semanas de gira en Cuba, donde no solo han ofrecido conciertos para sus fans, sino que también han tenido la oportunidad de acercarse a la realidad cotidiana y a las historias difíciles que enfrentan muchos cubanos.

Este acto solidario refuerza el lazo emocional entre Dany Ome, Kevincito El 13 y su audiencia, y demuestra cómo las redes sociales pueden ser una herramienta poderosa para canalizar la empatía y la ayuda entre cubanos, dentro y fuera del país.

Lo más leído hoy:

Preguntas frecuentes sobre Dany Ome y Kevincito El 13 y su gira en Cuba