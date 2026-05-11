“Estás divina”: La Diosa incendia Instagram con foto en bikini con la bandera de Cuba por el Día de las Madres

La Diosa volvió a incendiar las redes sociales el domingo, Día de las Madres, al publicar en su Instagram una foto en bikini estampado con la bandera de Cuba que desató una avalancha de piropos y mensajes de admiración entre sus seguidores.

La cantante cubana Dianelys Alfonso Cartaya combinó en una misma publicación su faceta más sensual y segura de sí misma con un emotivo mensaje dedicado a todas las madres del mundo, logrando que la imagen se convirtiera en uno de los momentos más comentados del fin de semana en la comunidad cubana en el exilio.

Otros comentarios no se quedaron atrás: «Estás bella», «Estas mejor quenunca», «El cambio es mucho, para bien», «La Cinturita Diosa », «Estás divina» y « actitud mi amor bella como siempre» inundaron la sección de respuestas.

La reacción masiva se enmarca en el proceso de transformación física que La Diosa ha mostrado públicamente en los últimos años, con pérdida de peso y cirugías estéticas que sus propios seguidores celebran en cada publicación.

En abril ya había generado revuelo con fotos en bikini desde un barco en Miami, y esta nueva entrega confirmó que cada aparición suya en traje de baño se convierte en un evento viral.

Lo que hizo especialmente poderosa esta publicación fue la combinación de imagen y mensaje: junto a las fotos, La Diosa escribió «Feliz Día de las Madres para todas esas mujeres guerreras que aman sin medida, que se levantan cansadas pero siguen, que lloran en silencio y aun así sonríen por sus hijos».

La artista, que perdió a su madre en agosto de 2021 por COVID-19, cerró su texto con una frase que también recorrió los comentarios: «Porque una madre es casa, es refugio, es fuerza, es milagro. Feliz Día de las Madres. Hoy y siempre, ustedes merecen todo lo bonito de la vida».

Muchos seguidores aplaudieron no solo su figura, sino también la seguridad y autoestima que proyecta, algo que La Diosa ha cultivado de forma consistente y que la convierte en referente de empoderamiento para miles de cubanas en el exilio.

Con más de 500 mil seguidores en Instagram, La Diosa sigue siendo una de las artistas cubanas que más conversación genera en redes sociales con cada publicación, y esta vez no fue la excepción.