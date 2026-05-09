Más de 100 incendios forestales en Cuba durante los primeros cuatro meses de 2026

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El Cuerpo de Guardabosques de Cuba (CGC) reportó 111 incendios forestales en la mayoría de las provincias del país entre enero y el 30 de abril de 2026, con una cifra preliminar de 3,174.55 hectáreas dañadas en bosques naturales y plantados.

El informe, emitido en exclusivo a la Agencia Cubana de Noticias por el Departamento de Manejo de Fuego del CGC, revela que cuatro territorios concentraron la mayor parte de los siniestros y el daño acumulado.

Pinar del Río encabeza el balance con 46 incendios y 2,912.60 hectáreas afectadas, seguida por Matanzas e Isla de la Juventud, con 16 incendios cada una y 58 y 34.21 hectáreas respectivamente, y Artemisa con 14 incendios y 67.74 hectáreas. Ese grupo acumuló 162 siniestros que impactaron 3,072.55 hectáreas.

Las provincias de La Habana, Mayabeque, Camagüey y Guantánamo no registraron ningún incendio en el período.

El siniestro más grave de la temporada se desató el 10 de abril en La Lanza, municipio de Minas de Matahambre, Pinar del Río. El incendio de grandes proporciones en Pinar del Río estuvo activo durante 12 días y arrasó aproximadamente 1,700 hectáreas de bosques, principalmente de pino, en terreno montañoso que dificultó enormemente las labores de extinción.

La evolución fue alarmante: el 14 de abril ya había arrasado más de 200 hectáreas en Minas de Matahambre; el 15 superaba las 400; el 16 alcanzaba las 540 hectáreas afectadas en Pinar del Río, mientras un segundo foco en La Güira, San Juan y Martínez, sumaba otras 60 hectáreas.

El 17 de abril, con seis incendios forestales activos simultáneamente en la provincia, La Lanza acumulaba 612 hectáreas de pino consumido. Para el 19 de abril la cifra llegó a 1,700 hectáreas, con el incendio forestal en Pinar del Río sin control. Más de 200 efectivos del CGC y de empresas del sistema de la Agricultura trabajaron para contener las llamas hasta que el fuego fue extinguido el 22 de abril.

Rubén Guerra Corrales, jefe de gestión y manejo del fuego del CGC, calificó el siniestro como el mayor registrado desde enero: "Este ha sido el mayor reportado desde enero, y no se puede bajar la guardia teniendo en cuenta que continuamos en el periodo crítico de la ocurrencia de incendios forestales".

El CGC advierte que el 90 % de las causas de los incendios son de origen humano, aunque el cambio climático agrava el riesgo. "Los estudios practicados y la experiencia de más de 25 años muestran que en Cuba existen regiones con condiciones para que surjan fuegos más intensos y de mayor magnitud no solo por el impacto de las variabilidades climáticas, sino también por las irresponsabilidades de los seres humanos", señaló el Departamento de Manejo de Fuego.

El organismo también advierte sobre un cambio en el patrón histórico: aunque la campaña oficial abarca de enero a mayo, los incendios se extienden ahora hasta junio, julio y agosto por la prolongación del período poco lluvioso.

En comparación, la temporada muy activa de incendios pronosticada para 2026 resulta hasta ahora menos destructiva que la de 2025, cuando entre enero y mayo se registraron 290 incendios a nivel nacional que afectaron 9,456 hectáreas, con Pinar del Río liderando con 97 incendios y 8,691 hectáreas dañadas.

La temporada crítica oficial se extiende hasta el 31 de mayo, por lo que el balance final aún podría aumentar.