Extinguido incendio de grandes proporciones en Pinar del Río

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El incendio forestal de muy grandes proporciones desatado el 10 de abril en la zona La Lanza, municipio de Minas de Matahambre, Pinar del Río, fue extinguido el pasado martes tras doce días activo y tres días bajo control previo, informó la Agencia Cubana de Noticias.

El siniestro arrasó aproximadamente 1,700 hectáreas de bosques, principalmente de pino, en terreno montañoso que dificultó enormemente las labores de extinción.

Más de 200 efectivos del Cuerpo de Guardabosques (CGB) y de empresas del sistema de la Agricultura trabajaron sin descanso para contener las llamas, en jornadas en las que prácticamente no descansaron, pues el clima impidió su rápido sofocamiento.

La evolución del incendio fue progresiva y alarmante: el 14 de abril ya había arrasado más de 200 hectáreas; el 15 de abril superaba las 400; el 16 de abril alcanzaba las 540 hectáreas solo en La Lanza, mientras un segundo foco en La Güira, San Juan y Martínez, sumaba otras sesenta hectáreas.

Para el 17 de abril, con seis incendios activos simultáneamente en la provincia, La Lanza acumulaba 612 hectáreas de pino consumido, y el 19 de abril la cifra llegó a 1,700 hectáreas.

El clima adverso —sequía intensa, vientos fuertes y abundante material combustible— impidió un sofocamiento rápido, y una contracandela intentada el 15 de abril fracasó, mientras problemas con maquinaria pesada complicaron aún más la respuesta.

Rubén Guerra Corrales, jefe de gestión y manejo del fuego del CGB, reconoció el trabajo de todos los participantes y precisó que este fue el incendio número 46 registrado en la provincia en lo que va de año, además del mayor desde enero.

Especialistas de ordenación forestal, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) y el CGB realizarán un recorrido por el terreno para evaluar las afectaciones definitivas provocadas por las llamas.

El incendio ocurrió en el mismo municipio de Minas de Matahambre donde en abril de 2025 se produjo el devastador incendio de Arenales, que consumió 3,240 hectáreas tras nueve días activo, siendo clasificado como el peor desastre forestal de ese año en Cuba.

Pinar del Río es la provincia con mayor riesgo de incendios forestales en Cuba, con 411,000 hectáreas boscosas que representan el 48% de su superficie, y el CGB había pronosticado para 2026 una temporada muy activa, con entre 85 y 112 incendios y hasta 4,000 hectáreas en riesgo.

"Este ha sido el mayor reportado desde enero, y no se puede bajar la guardia teniendo en cuenta que continuamos en el periodo crítico de la ocurrencia de incendios forestales (hasta el 31 de mayo)".