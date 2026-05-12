Buscan a cubana con su bebé desaparecidos en La Habana

Buscan en La Habana a cubana desaparecida junto a su bebé

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La familia de Yanet Soto Castellanos, una mujer originaria de la Isla de la Juventud con problemas de salud mental, lleva semanas buscando su paradero en La Habana, donde se encuentra junto a su bebé recién nacido sin que las autoridades hayan dado respuesta alguna.

El caso fue denunciado públicamente al periodista Alberto Arego, a quien el tío de Yanet, Hipólito Scull, contactó este lunes para pedir ayuda.

«Vuelvo a recurrir a usted porque mi sobrina Yanet Soto Castellanos salió de la Isla de la Juventud para La Habana, volvimos a perder contacto con ella», le dijo Hipólito al periodista.

«Mi preocupación es que ella tiene problemas mentales y anda con un bebé en brazo y la familia teme por la salud de los dos», agregó.

Yanet dio a luz el 4 de abril en el Hospital Ginecobstétrico Ramón González Coro, en el Vedado.

La familia se enteró del parto el lunes 6 de abril a las 8:00 p.m., y cuando acudieron al hospital al día siguiente, Yanet ya había sido dada de alta horas antes sin que el personal supiera hacia dónde se dirigió.

«En el hospital le dieron alta pero no saben para dónde», relató Hipólito.

Ante la desesperación, la familia inició un periplo institucional que evidenció la indiferencia de las autoridades cubanas. Hipólito acudió primero a la Dirección de Salud Pública del municipio Cotorro, donde una funcionaria identificada como Yadira, encargada del PAMI, «no le prestó mucha importancia» al caso y lo remitió a la Policía Nacional Revolucionaria (PNR).

La madre de Yanet, Tayasmary, viajó desde la Isla de la Juventud para sumarse a la búsqueda. Juntos regresaron al Hospital González Coro, donde la vicedirectora y el personal de registro civil sí les brindaron apoyo y los orientaron hacia la estación de policía de Zapata.

En esa unidad policial, la familia llegó a las 11:30 a.m. y no fue atendida hasta las 8:18 p.m., tras una espera que incluyó una pausa por hora de almuerzo. Los agentes les pidieron regresar al día siguiente con una foto actualizada de Yanet.

El 20 de abril presentaron la fotografía y les informaron que el caso sería investigado. Tres días después, un oficial que no se identificó llamó por teléfono para preguntar si la familia había localizado a Yanet por su cuenta, sin aportar ninguna información nueva.

Este patrón de ineficiencia ante reportes de desaparición no es nuevo en Cuba. Una joven de Villa Clara desapareció en marzo de 2026 y su familia también denunció la falta de respuesta de la PNR.

En 2024, una joven madre y su bebé desaparecieron en Mayarí, Holguín, en un caso de características similares.

En todos estos episodios, la difusión en redes sociales y medios independientes ha sido el principal motor de búsqueda ante la ausencia de mecanismos oficiales de alerta por desaparición.

La familia de Yanet autorizó la publicación de fotos y números de contacto para solicitar ayuda ciudadana. Quien tenga información puede comunicarse con Tayasmary, su mamá, al 51796041; con Hipólito, su tío, al 56137540; o con Yoandri, también tío, al 55584576.

«Mi hermana dice que puede publicar todas las fotos y número de teléfono para que todo aquel que pueda ayudar, nos contacte», concluyó Hipólito Scull.