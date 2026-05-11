Aymée Nuviola: «A Raúl Castro hay que sacarlo por la fuerza»

La cantante cubana Aymée Nuviola, ganadora de dos Grammy y dos Latin Grammy, afirmó con contundencia que Raúl Castro no abandonará el poder por voluntad propia y que la única salida real para Cuba es una intervención directa. «Yo, mi criterio, es que hay que entrar y sacarlo».

Las declaraciones forman parte de una entrevista con la periodista Tania Costa en la que Nuviola analizó los posibles escenarios para el fin del régimen cubano, descartando de plano que los actuales gobernantes tomen la decisión de marcharse a Rusia.

«La solución que veo es que hay que entrar ahí. Hay que entrar. No estoy diciendo que haya que hacer una guerra y matar cubanos inocentes», aclaró la artista, que se apresuró a matizar el alcance de su propuesta.

Nuviola argumentó que el poderío militar del régimen es más aparente que real. «Si lo único que tienen ahí prácticamente son tirapiedras, en cuanto aterricen el avión, los que tienen los tirapiedras, cuando vean eso, ellos mismos van a tirar el tirapiedra y van a decir 'Welcome to Cuba'».

Sobre la posibilidad de que Castro decida exiliarse voluntariamente, la cantante fue tajante. «Yo no veo que esas personas, esos dictadores sanguinarios, tengan el aquello de decir 'yo me voy'. No lo van a hacer».

Nuviola describió al régimen como una estructura sectaria con una cabeza que concentra todo el poder. «Esta es la cabeza del dragón. Para tú cortar esa cabeza cuesta trabajo porque ahí es donde está la semilla de todo, espiritualmente hablando también».

La artista se refirió directamente a la edad y condición de Raúl Castro, de 94 años: «Ese hombre vive como un rey ahí donde él está, en un monte, en Oriente. No, él no va a ir para ningún lado. Olvídate de eso, que eso hay que sacarlo».

El exlíder cubano presidió el acto del Primero de Mayo en La Habana, su primera aparición pública en cinco meses, en la que fue descrito como visiblemente desmejorado.

Nuviola identificó dos escenarios posibles para el cambio en Cuba: la intervención directa para sacar al régimen, o bien una presión económica tan intensa que provoque un estallido popular desde adentro.

«El gobierno americano está apostando por una estrangulación ya tan grande, que puede provocar un explote de eso donde ya hasta el propio pueblo diga 'no podemos más'», explicó.

Sin embargo, la cantante expresó dudas, incluso, sobre esa segunda vía, señalando que el régimen es tan inhumano que «son tan malos que les da lo mismo que se muera todo el mundo adentro». Por eso no cree que vayan a sentarse a negociar.

Nuviola, que en diciembre de 2024 se unió a las denuncias por la muerte de presos políticos en cárceles del régimen, comparó al comunismo con el nazismo y calificó ambos sistemas de «diabólicos y satánicos».

En el contexto más amplio de la entrevista, la artista se mostró esperanzada con el fin del régimen gracias a la Administración Trump y a figuras como Marco Rubio, aunque advirtió que su mayor preocupación sigue siendo otra. «Lo que más me preocupa es nuestra preparación para ese momento. Eso sí me preocupa grandemente».

«Veo que estamos fragmentados, que todo el mundo está más preocupado por sacar el trapo sucio del otro, que por buscar el lado positivo de los que pueden aportar algo a una transición o un cambio», concluyó Nuviola.