Artista cubana Aymée Nuviola: «Fidel fue un genio diabólico»

La cantante cubana Aymée Nuviola calificó a Fidel Castro de «genio diabólico» en una entrevista con Tania Costa para CiberCuba, en el marco del centenario del nacimiento del dictador, cuyo régimen ha declarado 2026 «Año del Centenario del Comandante en Jefe» con un extenso programa propagandístico.

«Él fue un genio diabólico, para mi criterio. Él era un genio, era una persona que tenía una gran inteligencia, que como estadista tenía miles de artimañas, pero era diabólico», afirmó la artista, ganadora de dos Grammy y dos Latin Grammy.

Nuviola no se limitó a reconocer la inteligencia de Castro: la contrapuso a lo que describió como una personalidad profundamente perturbada. «Era una persona que, de entrada, tenía miles de problemas psicológicos de personalidad, un ego desmesurado. Y una maldad intrínseca. Hizo las cosas más atroces del mundo con sangre fría», declaró.

Para la artista, las acciones de Castro trascendieron las fronteras de Cuba. «El hizo daño, uy, no solamente a Cuba, a Latinoamérica. Pudo estructurar una maquinaria sanguinaria y demoledora para expandir ese virus horrendo que él estableció en Cuba».

Nuviola también recordó la traición ideológica del líder revolucionario con una frase que resume su legado: «Lo primero que dijo era que la revolución era verde como las palmas y después era roja como la sangre y verde pero no como las palmas, como los dólares».

Sobre Raúl Castro, la cantante fue tajante al descartar que el anciano jerarca abandone voluntariamente el poder en Cuba y se marche a Rusia.

«Ese hombre vive como un rey ahí donde él está, en un monte, en una casa, que dicen que vive en Oriente. No, él no va a ir para ningún lado. Olvídate de eso, que eso hay que sacarlo», sentenció.

Nuviola consideró que la única salida real pasa por una acción directa de Estados Unidos. «Desafortunadamente la solución que veo es que hay que entrar ahí, hay que entrar. No estoy diciendo que haya que hacer una guerra y matar cubanos inocentes».

La artista ve en la estrategia de estrangulación económica del gobierno estadounidense —sanciones, corte de remesas y divisas— la vía más probable hacia un colapso interno del régimen, aunque dudó de que los dirigentes cubanos lleguen a negociar.

En ese contexto, comparó al comunismo y al nazismo con fuerzas «diabólicas y satánicas», y describió al régimen cubano como una secta. «Esta es la cabeza del dragón. Para tú cortar esa cabeza cuesta trabajo porque ahí es donde está la semilla de todo, espiritualmente hablando también».

La cantante también abordó la cuestión de la protesta ciudadana dentro de Cuba, aclarando que no juzga a quienes no salen a manifestarse —ella misma reconoció no haberlo hecho cuando vivía en la isla—, pero sí critica la indiferencia.

«A quien yo critico y me parece que es lo justo es al que si no tiene el valor de salir y hacerlo, que tampoco apoya a nadie, que sea indolente, que no le importe, que además muchas veces critica y juzga al que lo está haciendo», señaló.

Ante el argumento de que los opositores son «pagados por el imperialismo», Nuviola respondió tirando de un dato histórico. «A Fidel le dieron una cantidad de dinero para hacer esa revolución. Se lo dio la gente aquí, hasta el Gobierno de aquí le dio dinero; le dieron dinero en México. Eso no es nada nuevo, que un pueblo busque financiación en otras naciones para llevar a cabo un propósito».

El régimen cubano, que movilizó sus estructuras con un año de antelación para celebrar el centenario de Fidel Castro, ha publicado 23 volúmenes de sus obras escogidas y organizado coloquios internacionales como parte del programa oficial que se extiende hasta el 13 de agosto de 2026, fecha del centenario del nacimiento del dictador en Birán, Holguín.