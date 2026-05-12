Presentador cubano se lleva una sorpresa en el hotel Habana Libre: ¿Quién orientó esta directriz?

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Alejandro Rodríguez Cuervo, presentador de Ruta10Oficial, del programa Aló Cubano en el Canal Educativo de Cuba y periodista deportivo en Canal Caribe, denunció en Facebook que al llegar al lobby del Hotel Habana Libre le informaron que para tomarse un café debía pagar en dólares, en lo que el personal describió como una «reestructuración en los precios».
«Me acaban de decir en el lobby del Hotel Habana Libre que para tomarme un café debía pagar en dólares. Así, sin más, con tremenda naturalidad, pero cuidado, con mucha cortesía», escribió el comunicador.
Lanzó de inmediato la pregunta que resume la indignación de miles de cubanos: «¿Alguien me puede explicar quién orientó esta directriz? ¿Por qué tengo que pagar en una instalación de mi país en una moneda que no tengo?»
Rodríguez Cuervo no tardó en señalar la ironía del nombre del establecimiento: «El Habana Libre, de libre no tiene ni el nombre».
La publicación desató una avalancha de comentarios que confirman que el fenómeno va mucho más allá de ese hotel.
Usuarios reportaron experiencias idénticas en el Hotel Copacabana, donde a uno de ellos le cobraron un dólar por un vaso de agua para su hija, y donde otro cliente quedó «retenido en la barra porque no tenía dólares para pagar» el café que ya se había tomado.
También se reportaron cobros exclusivos en dólares en el Hotel Capri y el Meliá Habana —cafetería, restaurantes y pizzería—, así como en el Hotel Pinar del Río, que incluso promocionó una cena por el Día de las Madres exclusivamente en esa divisa.
«No es solo en ese hotel. Parece ser una norma que están generalizando», advirtió un comentarista. Otro fue más directo: «Una forma sutil de decirnos otra vez: ¡Cubanos, fuera de mis instalaciones turísticas!»
El proceso de dolarización progresiva del turismo cubano se aceleró desde agosto de 2025, cuando hoteles del conglomerado militar GAESA (Grupo Gaviota) comenzaron a exigir exclusivamente dólares en efectivo o tarjetas internacionales, rechazando tanto el peso cubano como el MLC.
En febrero de 2026, el régimen formalizó aún más el control de divisas mediante el Acuerdo 10216 del Consejo de Ministros, que centraliza en el Banco Central de Cuba la supervisión de las plataformas de comercio electrónico que operan en divisas.
El contexto económico hace la medida especialmente cruel: el salario mínimo cubano ronda los 2,100 pesos cubanos, equivalentes a apenas unos cuatro dólares al tipo de cambio informal, mientras el salario medio no supera los 5,000 o 6,000 pesos, entre diez y doce dólares.
En abril, el Hotel Iberostar Parque Central cobraba 10,000 pesos —casi cinco salarios mínimos mensuales— solo por entrar a la piscina.
Rodríguez Cuervo reconoció que el fenómeno no es nuevo: «aparece de forma cíclica», escribió.
Y los comentarios lo corroboraron: «Todo es cíclico, ya por ahí pasamos... incluso hubo mucho tiempo que ni se podía entrar si eras cubano», recordó un usuario.
Otro señaló que la medida responde a la «dolarización parcial de la economía» impulsada por el primer ministro Manuel Marrero Cruz.
La preocupación por las consecuencias de alzar la voz también estuvo presente: «Ojalá no te desaparezcan de la televisión y la radio y todos los medios de comunicación por reflejar tu sentir, como suele suceder casi siempre en los medios cubanos», escribió un seguidor.
«Ya en muchos lugares tenemos que pagar en una moneda que no cobramos, triste nuestra realidad», resumió otra voz entre los cientos de reacciones que generó la publicación.
Preguntas Frecuentes sobre la Dolarización de Hoteles en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué los hoteles en Cuba están cobrando en dólares?
Los hoteles en Cuba están cobrando en dólares como parte de una dolarización progresiva del turismo cubano. Esta medida se aceleró desde agosto de 2025 y se consolidó con el Acuerdo 10216 del Consejo de Ministros en 2026, centralizando el control de divisas en el Banco Central de Cuba. Este fenómeno refleja una estrategia para captar divisas extranjeras en un contexto económico crítico para el país.
¿Cómo afecta la dolarización de los hoteles a los cubanos?
La dolarización de los hoteles en Cuba excluye a la mayoría de los cubanos, que cobran sus salarios en pesos cubanos (CUP). Con un salario mínimo de apenas 2,100 CUP, equivalente a unos 4 dólares al cambio informal, muchos cubanos no pueden acceder a estos servicios, lo cual genera una brecha económica palpable y un sentimiento de exclusión dentro de su propio país.
¿Quién está detrás de la dolarización en los hoteles cubanos?
El conglomerado militar GAESA (Grupo Gaviota) es uno de los principales impulsores de la dolarización en los hoteles cubanos. Desde agosto de 2025, GAESA ha exigido dólares en efectivo o tarjetas internacionales, rechazando el peso cubano y el MLC. Esta estrategia es parte de un control más amplio de las divisas en el país, favoreciendo a las estructuras del poder mientras limita el acceso de la población local.
¿Qué implicaciones tiene para los turistas extranjeros la dolarización de los hoteles en Cuba?
Para los turistas extranjeros, la dolarización puede ofrecer una experiencia más estandarizada en términos de precios internacionales. Sin embargo, la situación también refleja la crisis económica del país, donde los servicios básicos son inaccesibles para los locales. Los turistas pueden encontrar que, aunque la infraestructura hotelera pueda parecer adecuada, el contexto socioeconómico y las restricciones para los cubanos pueden afectar su percepción y experiencia general en el país.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.