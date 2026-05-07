Recaudan ayuda para una madre cubana con 9 hijos: tiene cáncer y tres niños con padecimientos mentales

El proyecto solidario Regalando Sonrisas lanzó un llamado urgente de ayuda para Yaquelín, conocida como «Cary», una madre soltera cubana con nueve hijos que enfrenta condiciones de vida extremas mientras batalla contra una enfermedad cancerígena.
Yaquelín está pendiente de una tomografía en un centro de salud de La Habana y no cuenta con recursos para alimentar a su familia ni para adquirir los medicamentos que necesitan sus hijos.
Tres de los nueve niños tienen padecimientos mentales, y una hija de meses presentaba fiebre alta al momento de grabar el video.
En su propio testimonio, la mujer describió la situación con documentos en mano: «Aquí tengo un expediente en el cual yo tengo evidencia de que tengo a este niño con un trastorno mental, un retraso mental, fronterizo, es un poco agresivo, él está medicado con una tableta de alprazolam».
Una de sus hijas es atendida en el Hospital William Soler por un neurólogo y un neuropediatra.
Su medicamento indicado es la risperidona, pero Yaquelín no puede conseguirla: «Realmente lo que llevaba es la risperidona, pero no la consigo, entonces está con carbamazepina por ahora hasta que se le haga el cambio en medicamentos».
La escasez de psicotrópicos como la risperidona es crónica en Cuba.
Ese medicamento estaba en falta total en farmacias estatales de La Habana y Santiago desde noviembre de 2024, una situación que se extendió a lo largo de 2025 y que forma parte del colapso generalizado del sistema de salud pública en la Isla.
Yaquelín también denunció el abandono institucional: «Los padres no me ayudan. He hecho quejas ante fiscalía y ya llevo un año sin respuesta de nada, ni de la pensión, ni de nada».
La única ayuda material que ha recibido del Estado son tres colchones sin cama. «Es la única ayuda que me ha dado», dijo.
«Si es una ayuda económica, pues no me da para nada. Y como les muestro la situación en la que no tengo con qué cocinar, no tengo nada», recalcó.
Su hijo mayor, de 19 años, se encuentra en el servicio militar. Los ocho restantes dependen enteramente de ella en condiciones que, según describió, no le permiten garantizar ni la alimentación diaria.
El caso de Yaquelín no es aislado. En abril, una madre soltera en Cárdenas con cinco hijos también lanzó un llamado urgente por no tener qué darles de comer, en un país donde el 96,91% de la población ha perdido acceso suficiente a alimentos por la inflación.
Las madres solteras son uno de los grupos más golpeados por la crisis.
Un adulto en Cuba necesita el equivalente a 20 salarios mínimos mensuales para costear una dieta básica, y uno de cada diez niños sufre pobreza alimentaria severa. El 80% de los cubanos considera la situación actual peor que el Período Especial de los años 90.
El proyecto Regalando Sonrisas, liderado por Yai Savon y Carlos Blanco Torné, ha documentado previamente otros casos similares de madres cubanas en crisis para movilizar donaciones a través de redes sociales.
También organizaciones como Cáritas Cuba han priorizado a madres solteras con niños pequeños en su distribución de ayuda humanitaria.
Yaquelín cerró su testimonio con una súplica directa: «Realmente busco ayuda de lo que se pueda, o de alimentos, o para mis niños, o para la escuela, o para lo que se pueda, porque de verdad que estoy atravesando un momento bien difícil».
Preguntas frecuentes sobre la situación crítica de madres solteras en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es la situación actual de las madres solteras en Cuba?
Las madres solteras en Cuba enfrentan condiciones extremadamente difíciles, agravadas por la escasez de alimentos, medicamentos y recursos básicos. Muchas de ellas, como Yaquelín, no tienen suficiente apoyo institucional y luchan por alimentar y cuidar a sus hijos en un contexto de crisis económica y social persistente.
¿Cómo afecta la crisis del sistema de salud cubano a las familias vulnerables?
La crisis del sistema de salud en Cuba impacta gravemente a las familias vulnerables, que no pueden acceder a medicamentos esenciales ni recibir atención médica adecuada. La falta de psicotrópicos como la risperidona y otros medicamentos básicos es un problema crónico que pone en riesgo la vida de muchos cubanos, especialmente aquellos con trastornos mentales.
¿Qué tipo de apoyo reciben las madres solteras por parte del Estado cubano?
El apoyo del Estado cubano a las madres solteras es limitado y a menudo insuficiente. En el caso de Yaquelín, la única ayuda material que ha recibido fueron tres colchones, sin camas, lo que no cubre las necesidades básicas de su familia. Las madres solteras dependen en gran medida de la solidaridad de proyectos y organizaciones sociales para poder sobrevivir.
¿Cómo pueden las personas ayudar a las familias en situaciones de crisis en Cuba?
Las personas interesadas en ayudar a las familias en crisis en Cuba pueden hacerlo a través de donaciones a proyectos solidarios como Regalando Sonrisas y otras iniciativas que movilizan apoyo desde dentro y fuera del país. Estas organizaciones se encargan de documentar casos críticos y canalizar la ayuda directamente a quienes más lo necesitan.
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