Recaudan ayuda para una madre cubana con 9 hijos: tiene cáncer y tres niños con padecimientos mentales

El proyecto solidario Regalando Sonrisas lanzó un llamado urgente de ayuda para Yaquelín, conocida como «Cary», una madre soltera cubana con nueve hijos que enfrenta condiciones de vida extremas mientras batalla contra una enfermedad cancerígena.

Yaquelín está pendiente de una tomografía en un centro de salud de La Habana y no cuenta con recursos para alimentar a su familia ni para adquirir los medicamentos que necesitan sus hijos.

Tres de los nueve niños tienen padecimientos mentales, y una hija de meses presentaba fiebre alta al momento de grabar el video.

En su propio testimonio, la mujer describió la situación con documentos en mano: «Aquí tengo un expediente en el cual yo tengo evidencia de que tengo a este niño con un trastorno mental, un retraso mental, fronterizo, es un poco agresivo, él está medicado con una tableta de alprazolam».

Una de sus hijas es atendida en el Hospital William Soler por un neurólogo y un neuropediatra.

Su medicamento indicado es la risperidona, pero Yaquelín no puede conseguirla: «Realmente lo que llevaba es la risperidona, pero no la consigo, entonces está con carbamazepina por ahora hasta que se le haga el cambio en medicamentos».

La escasez de psicotrópicos como la risperidona es crónica en Cuba.

Ese medicamento estaba en falta total en farmacias estatales de La Habana y Santiago desde noviembre de 2024, una situación que se extendió a lo largo de 2025 y que forma parte del colapso generalizado del sistema de salud pública en la Isla.

Yaquelín también denunció el abandono institucional: «Los padres no me ayudan. He hecho quejas ante fiscalía y ya llevo un año sin respuesta de nada, ni de la pensión, ni de nada».

La única ayuda material que ha recibido del Estado son tres colchones sin cama. «Es la única ayuda que me ha dado», dijo.

«Si es una ayuda económica, pues no me da para nada. Y como les muestro la situación en la que no tengo con qué cocinar, no tengo nada», recalcó.

Su hijo mayor, de 19 años, se encuentra en el servicio militar. Los ocho restantes dependen enteramente de ella en condiciones que, según describió, no le permiten garantizar ni la alimentación diaria.

El caso de Yaquelín no es aislado. En abril, una madre soltera en Cárdenas con cinco hijos también lanzó un llamado urgente por no tener qué darles de comer, en un país donde el 96,91% de la población ha perdido acceso suficiente a alimentos por la inflación.

Las madres solteras son uno de los grupos más golpeados por la crisis.

Un adulto en Cuba necesita el equivalente a 20 salarios mínimos mensuales para costear una dieta básica, y uno de cada diez niños sufre pobreza alimentaria severa. El 80% de los cubanos considera la situación actual peor que el Período Especial de los años 90.

El proyecto Regalando Sonrisas, liderado por Yai Savon y Carlos Blanco Torné, ha documentado previamente otros casos similares de madres cubanas en crisis para movilizar donaciones a través de redes sociales.

También organizaciones como Cáritas Cuba han priorizado a madres solteras con niños pequeños en su distribución de ayuda humanitaria.

Yaquelín cerró su testimonio con una súplica directa: «Realmente busco ayuda de lo que se pueda, o de alimentos, o para mis niños, o para la escuela, o para lo que se pueda, porque de verdad que estoy atravesando un momento bien difícil».