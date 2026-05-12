"Nunca han estado del lado del pueblo cubano": Carlos Giménez critica a republicanos que rechazan acciones contra el régimen de La Habana

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El representante republicano Carlos Giménez arremetió este martes contra senadores de su propio partido que se oponen a una operación militar contra Cuba, acusándolos de no haber hablado nunca con el presidente Trump sobre el tema y de no haber demostrado disposición para apoyar al pueblo cubano.

La reacción de Giménez llegó en respuesta a un artículo de The Hill que reveló las advertencias de varios senadores republicanos contra ordenar ataques militares al régimen, argumentando que las fuerzas armadas ya están sobrecargadas con la guerra en Irán.

«Entiendo que ESTOS republicanos del Senado NUNCA han hablado con el Presidente sobre Cuba», escribió Giménez en su cuenta de X.

«Pensándolo bien, nunca han demostrado mucha disposición para ponerse del lado del pueblo cubano», agregó.

El congresista, nacido en Cuba y el único miembro del Congreso con ese origen, defendió con firmeza la política de la administración: «El presidente Trump y el Sec. Marco Rubio han hecho tanto para debilitar al régimen en Cuba y estamos orgullosos de trabajar juntos y apoyar sus esfuerzos para hacer aún más».

Entre los senadores que expresaron su oposición a una acción militar figuran el líder de la mayoría del Senado, John Thune, quien dijo que la prioridad es «abrir el Estrecho de Ormuz» y prefiere que el cambio de régimen en Cuba ocurra «orgánicamente» por la presión económica.

«Me encantaría ver un cambio de régimen, a todos nos encantaría, en Cuba», declaró Thune. «Quizás eso ocurra por la fuerza de los eventos. Quizás haya algo que suceda de forma orgánica».

El senador James Lankford, vicepresidente de la Conferencia Republicana del Senado, fue más directo: «No, no apoyaría» una operación militar, y señaló que «hay mucha presión económica que se puede ejercer sobre Cuba que por sí sola marca una gran diferencia».

La presidenta del Comité de Apropiaciones, Susan Collins, respondió con un escueto «no» cuando se le preguntó si respaldaría una operación militar, mientras que el senador Rand Paul advirtió que sería «un error» y afirmó haber hablado con el embajador cubano, quien le indicó que la isla está «abierta a negociaciones» e «inversión estadounidense».

La senadora Shelley Moore Capito restó importancia a la posibilidad: «Está muy abajo en la lista, si es que está en alguna lista. Creo que tenemos que concentrarnos en lo que está pasando en Irán».

El debate se produce en un momento de escalada sostenida de la política de Trump hacia Cuba. A principios de mayo, el presidente afirmó que EE.UU. tomará control de la isla «casi inmediatamente» y sugirió desplegar un portaaviones frente a sus costas, mientras la Marina y la Fuerza Aérea han intensificado los vuelos de reconocimiento en la zona.

En el Senado fracasó el pasado 29 de abril una resolución demócrata bajo la Ley de Poderes de Guerra para limitar la autoridad de Trump sobre Cuba, con una votación de 51 a 47. Solo Collins y Paul votaron entonces con los demócratas, pero ahora varios senadores que bloquearon esa resolución expresan públicamente su rechazo a una acción militar, lo que agudiza la tensión interna en el Partido Republicano que denuncia Giménez.

Desde enero de 2026, la administración Trump ha aplicado más de 240 nuevas sanciones contra el régimen cubano, incluyendo un embargo energético que redujo las importaciones petroleras de la isla entre 80% y 90%.