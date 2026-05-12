Trump afirma que Cuba «está pidiendo ayuda» y anuncia posibles conversaciones

Donald Trump Foto © X/Donald Trump

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El presidente Donald Trump publicó este martes un mensaje en el que afirma que Cuba «pide ayuda» y anuncia que habrá conversaciones, justo antes de partir hacia China en una visita de Estado.

El texto completo del post en Truth Social dice: «Ningún republicano me ha hablado jamás de Cuba, un país fracasado que solo va en una dirección: ¡hacia abajo! Cuba pide ayuda, ¡y vamos a hablar! Mientras tanto, ¡me voy a China! Presidente DJT».

La publicación llega en vísperas de su viaje a Pekín, previsto del 13 al 15 de mayo, la primera visita de un presidente estadounidense a suelo chino en casi nueve años.

El mensaje se produce tras meses de negociaciones entre Washington y La Habana, lideradas por el secretario de Estado Marco Rubio.

El 7 de marzo, Trump ya había revelado públicamente que «Marco Rubio está hablando con Cuba» y bromeó con que podría cerrar un acuerdo.

El 10 de abril, una delegación estadounidense viajó a La Habana en la primera aeronave oficial de Estados Unidos en pisar suelo cubano desde 2016, según detalles de esa reunión secreta que trascendieron días después.

Sin embargo, las negociaciones chocaron con la negativa del régimen a cumplir las exigencias de Washington.

El ultimátum de dos semanas entregado el 20 de abril —que exigía la liberación de presos políticos como Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Osorbo, además de apertura política— venció el 24 de abril sin respuesta positiva.

Díaz-Canel fue categórico: «los presos políticos no están en la mesa de negociación» y «la rendición no es una opción».

A pesar del estancamiento, Trump no ha descartado un acuerdo.

El 1 de mayo firmó una orden ejecutiva que introduce por primera vez sanciones secundarias contra bancos y entidades financieras extranjeras que operen con entidades cubanas sancionadas, como parte de una campaña de presión máxima que acumula más de 240 sanciones desde enero de 2026.

El viaje a China añade una dimensión geopolítica relevante al nuevo mensaje de Trump.

El 5 de mayo, Pekín pidió a Washington que levante las sanciones contra Cuba, y la administración estadounidense observa con preocupación la creciente influencia china y rusa en la isla.

El post, publicado justo antes de partir hacia Pekín, puede interpretarse como una señal de que el tema cubano podría estar también sobre la mesa en las conversaciones con Xi Jinping.

Rubio, por su parte, lanzó un mensaje directo al régimen el 5 de mayo: «Las cosas van a cambiar».

La declaración de Trump no precisa qué tipo de conversaciones se producirán ni en qué plazo, lo que deja abierta la incógnita sobre si las negociaciones retomarán impulso o si el régimen seguirá rechazando las condiciones que Washington ha puesto sobre la mesa.