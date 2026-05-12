El gesto de un cubano en plena crisis: brinda un huevo sin pensarlo

Un cubano de a pie se convirtió en símbolo de solidaridad después de que un experimento social grabado en la calle lo mostrara entregando un huevo sin dudarlo a un desconocido que se lo pidió para comer.

El video, publicado en Facebook por el creador de contenido verificado Lizardo Bello González, dura apenas 26 segundos y ha acumulado miles de reacciones y decenas de comentarios emotivos de cubanos dentro y fuera de la isla.

En el clip, Bello González se acerca a un hombre en la calle y le pregunta: «Una preguntita. Si yo te pidiera un huevo para comer, ¿qué tú me dijeras?». El desconocido, sin vacilar, le entrega el huevo. Cuando el creador le agradece, el hombre responde: «Esto es un problema familiar. No se preocupe».

Bello González explicó en el texto de la publicación que se trataba de «un experimento social para ver el corazón de las personas en la calle», y dedicó el video a «los verdaderos cubanos de a pie, de barrio, vecino y amigo que brinda lo que tiene sin dudarlo».

Lo que hace el gesto especialmente significativo es el contexto en que ocurre: en Cuba, un huevo puede costar entre 90 y 120 pesos cubanos en el mercado informal, y un cartón de 30 unidades supera los 3,000 pesos, cifra que excede la pensión mensual de un jubilado.

Un comentarista lo resumió sin rodeos: «Para yo comprarme un cartón de huevo tengo que trabajar tres meses».

Otro usuario apuntó: «Un huevo vale $100 que traquetea», en referencia al precio real en la calle.

La producción nacional de huevos ha colapsado por el deterioro del sector avícola estatal: en la Isla de la Juventud cayó un 98%, de 42,000 a apenas 1,000 huevos diarios, y en Ciego de Ávila la producción pasó de 120 millones en 2016 a 16 millones en 2024.

Ese colapso se enmarca en una crisis alimentaria sin precedentes. Según la encuesta «En Cuba Hay Hambre 2025» del Food Monitor Program, publicada el 5 de mayo, el 33.9% de los hogares cubanos reportó pasar hambre en 2025, y el 96.91% de la población carecía de acceso adecuado a alimentos en abril de 2026.

En ese escenario, la reacción al video fue masiva. «Tenemos montones de dificultades, diferencias y defectos, pero es muy difícil que un cubano sabiendo que tienes hambre te niegue algo de comer», escribió un usuario. Otro, desde dentro de la isla, añadió: «Estos son los verdaderos cubanos».

El gesto del hombre del video se suma a una ola de solidaridad ciudadana documentada en redes sociales en 2026: jóvenes cubanas en Santiago de Cuba salieron a repartir comida a personas necesitadas, y este mismo martes se conoció que un emprendedor privado en Sancti Spíritus donó 20 comidas gratuitas al proyecto Hermanos de la Calle.

«Nosotros los cubanos nos quitamos las cosas y las damos porque sabemos bien claro lo que es no tener nada», resumió otro comentarista, en una frase que concentra lo que miles vieron en esos 26 segundos.