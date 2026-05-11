México envía otro barco de ayuda humanitaria a Cuba: "Vamos a seguir"

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este lunes que un nuevo barco con ayuda humanitaria partirá hacia Cuba, en lo que constituye al menos el sexto envío de este tipo desde febrero de 2026, según declaró en su conferencia de prensa matutina desde el Palacio Nacional en Ciudad de México.

El anuncio se produce en medio de una escalada de presión de Washington sobre La Habana, que incluye sanciones económicas ampliadas, un bloqueo energético que ha impedido casi totalmente la entrada de crudo y combustibles a la isla, y amenazas del presidente Donald Trump de tomar el «control» de Cuba «casi de inmediato».

«Vamos a seguir enviando ayuda humanitaria. De hecho, el día de hoy sale un barco de ayuda humanitaria a Cuba», afirmó Sheinbaum al ser preguntada sobre qué más puede hacer México para aminorar el sufrimiento del pueblo cubano.

La mandataria reafirmó la postura histórica de su país: «México siempre va a ser fraterno y solidario con todas las naciones del mundo y particularmente con Cuba».

Sobre la posibilidad de enviar petróleo, Sheinbaum descartó esa opción con un argumento directo: «Ellos están recibiendo petróleo de Rusia, entonces nosotros nos estamos orientando a otros apoyos humanitarios».

México suspendió sus envíos de crudo a través de Pemex el 27 de enero de 2026, tras la firma de la Orden Ejecutiva 14380 por parte de Trump, que impuso sanciones secundarias a países que suministren petróleo a la isla.

Sheinbaum también recordó la posición histórica de México frente al embargo: «No estamos de acuerdo, nunca hemos estado de acuerdo desde el primer momento, en 1962, cuando se planteó el bloqueo a Cuba».

Desde febrero de 2026, México ha acumulado más de 3,125 toneladas de ayuda humanitaria enviadas a Cuba, incluyendo alimentos, medicinas, productos de higiene y paneles solares, según datos del dossier de seguimiento de los envíos.

El primer cargamento partió el 8 de febrero con dos buques de la Armada mexicana desde Veracruz, y llegó a La Habana el 28 de febrero con más de 1,193 toneladas de cargamento.

Los envíos posteriores se realizaron en marzo: dos buques adicionales llegaron el 13 de marzo con alimentos, productos de aseo e insumos médicos, y el Buque de Apoyo Logístico Huasteco llegó el 28 de marzo con más de 96 toneladas de frijol y arroz.

La crisis energética cubana se agravó desde el 3 de enero de 2026, cuando EE.UU. bloqueó los envíos de petróleo venezolano a Cuba tras la captura del presidente Nicolás Maduro.

Cuba enfrenta apagones de hasta 25 horas diarias en más del 55% del territorio, y cerca de 96,000 pacientes esperan cirugía, entre ellos 11,000 niños, según datos de finales de marzo de 2026.

El 1 de mayo, Trump amplió las sanciones a los sectores de energía, defensa, minería y finanzas cubanos, y ese mismo día declaró en un evento privado en Florida que EE.UU. tomaría el «control» de Cuba «casi de inmediato» tras terminar el «trabajo» en Irán.

Este lunes, el secretario general de la ONU, António Guterres, respondió a esas amenazas con un llamado al diálogo: «No hay ninguna solución militar para Cuba», afirmó, y pidió un «diálogo constructivo para garantizar que el pueblo cubano no siga sufriendo de manera tan dramática».