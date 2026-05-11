Axios: Retórica de Trump y Rubio alimenta temores de una acción militar contra Cuba

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El medio estadounidense Axios publicó este lunes un análisis que documenta cómo la escalada retórica de la administración de Donald Trump contra Cuba está alimentando los temores sobre una posible acción militar contra la isla, en lo que sería la confrontación más grave entre Washington y La Habana desde la Crisis de los Misiles de 1962.

La tensión ha aumentado en paralelo con un incremento de los vuelos de vigilancia y reconocimiento de Estados Unidos cerca del territorio cubano. Según un análisis de datos de vuelo divulgado esta semana por CNN, desde febrero Washington ha realizado al menos 25 operaciones militares con aeronaves P-8A Poseidon, RC-135V Rivet Joint y drones MQ-4C Triton, acercándose a menos de 64 kilómetros de la costa cubana.

Axios citó este lunes a un funcionario de la Casa Blanca que describió a Cuba como «una nación en decadencia que ha sido gobernada de forma desastrosa durante muchos años» y aseguró que el régimen ha sufrido un duro golpe tras perder el respaldo de Venezuela.

El funcionario añadió una frase que ha provocado inquietud tanto dentro como fuera de la isla: «Como afirmó el presidente, Cuba es un país en decadencia. En poco tiempo caerá, y estaremos allí para ayudarlos».

La retórica de altos funcionarios estadounidenses se ha endurecido en las últimas semanas. El secretario de Estado Marco Rubio declaró el martes pasado que el sistema económico cubano «no funciona y no tiene arreglo», y arremetió contra la cúpula gobernante al afirmar: «Lo único peor que un comunista es uno incompetente».

Trump también ha alimentado las especulaciones sobre una posible operación militar. El viernes insinuó que un portaaviones estadounidense que regresaba de Irán podría posicionarse frente a las costas cubanas y afirmó que bastaría con acercarse «a unos 100 metros de la costa» para que La Habana terminara rindiéndose.

A ese escenario se suma otra revelación sensible. La periodista Katherine Doyle informó este lunes, citando a funcionarios y exfuncionarios estadounidenses, que el Pentágono comenzó a actualizar planes para una eventual acción militar contra Cuba en caso de que Trump dé la orden.

Las nuevas sanciones anunciadas el jueves contra GAESA y otras entidades cubanas terminaron de reforzar el clima de máxima presión. El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla calificó las medidas como un «castigo colectivo de carácter genocida».

Pese a la creciente tensión, Axios subraya que no existen señales definitivas de un ataque inminente. El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva reveló el jueves pasado que Trump le comentó en privado, durante una reunión en la Casa Blanca, que no tiene intención de invadir Cuba.

Sebastián Arcos, director interino del Instituto de Estudios Cubanos de la Universidad Internacional de Florida, explicó a Axios que la posibilidad de una intervención comenzó a discutirse tras la declaración de Cuba como amenaza inminente para la seguridad nacional de Estados Unidos en enero, aunque el conflicto con Irán desvió temporalmente la atención militar hacia Oriente Medio.

«Todo quedó en segundo plano. Ahora que vemos que la guerra con Irán está en una especie de limbo, puedo percibir una nueva atención puesta en Cuba, no solo en los vuelos de vigilancia, sino también en las declaraciones del presidente, de Marco Rubio y en las sanciones que se acaban de anunciar», afirmó Arcos.

El analista considera poco probable una invasión con tropas en tierra, pero sí cree posible una «acción militar a distancia» similar a la ejecutada recientemente contra Irán, que podría «conmocionar al régimen» y debilitar a la cúpula gobernante.

Arcos incluso señaló el próximo 20 de mayo, Día de la Independencia de Cuba, como una fecha cargada de simbolismo y tensión. Según dijo, tanto en Miami como en la isla existe actualmente «una sensación de expectativa y ansiedad».