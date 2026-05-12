España confirma primer caso positivo de hantavirus en pasajero aislado en Madrid

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El Ministerio de Sanidad de España confirmó este martes que el pasajero del crucero MV Hondius aislado en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en Madrid, dio positivo definitivo por hantavirus, convirtiéndose en el primer caso confirmado en España vinculado al brote del MV Hondius.

El departamento informó a través de su cuenta oficial que «el paciente que ayer dio positivo provisional ha sido confirmado como positivo por hantavirus», y precisó que «las pruebas definitivas han confirmado un total de 13 resultados negativos» entre el resto de los españoles que permanecían bajo estudio en el mismo centro.

El paciente, un hombre que viajaba como pasajero —no como tripulante—, presentó febrícula y síntomas respiratorios leves durante la noche del martes, aunque Sanidad subrayó que «actualmente se encuentra estable y sin empeoramiento clínico evidente».

X / Ministerio de Sanidad

El enfermo permanece aislado en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN) del Gómez Ulla, en la planta 22, que opera con presión negativa y protocolos de máxima seguridad biológica diseñados tras el brote de ébola de 2014.

La cuarentena de los 14 españoles en ese hospital comenzó el 6 de mayo y puede extenderse hasta un máximo de 42 días —el período de incubación máximo del virus—, lo que situaría su posible fin el 17 de junio.

El caso español eleva a nueve los positivos confirmados vinculados al crucero, dentro de un balance total de 11 casos que la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el ECDC registran hasta este martes, incluidos dos casos probables, con tres fallecidos y presencia del brote en al menos siete países: Países Bajos, España, Francia, Alemania, Reino Unido, Suiza y Estados Unidos.

Francia confirmó el lunes un positivo entre sus cinco repatriados: una mujer que desarrolló síntomas durante el vuelo de regreso y fue ingresada en cuidados intensivos en París, donde su estado era crítico este martes.

En Estados Unidos, 17 pasajeros fueron trasladados desde Canarias a Nebraska el lunes; al menos uno dio positivo sin síntomas y otro desarrolló síntomas. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) emitieron una alerta para médicos a través de su Red de Alerta de Salud.

En Países Bajos, dos pasajeros del Hondius dieron positivo y 12 sanitarios del hospital Radboudumc, en Nimega, quedaron en cuarentena tras un error de protocolo al tratar a uno de los infectados.

El brote se originó a bordo del MV Hondius, crucero de expedición de bandera neerlandesa operado por Oceanwide Expeditions, que zarpó de Ushuaia, Argentina, el 1 de abril con 88 pasajeros y 59 tripulantes de 23 nacionalidades en un itinerario de 46 días hacia la Antártida y el Atlántico Sur.

El agente causante es el virus Andes, la única cepa entre más de 20 variantes conocidas de hantavirus con transmisión documentada entre personas, aunque solo en contactos estrechos y prolongados. La OMS ha descartado un riesgo pandémico: su directora de Preparación y Prevención de Epidemias, la doctora Maria Van Kerkhove, fue categórica al respecto: «El riesgo para la población general es bajo. Este no es un virus que se propague como la gripe o el COVID».

El MV Hondius zarpó del Puerto de Granadilla, en Tenerife, rumbo a Róterdam, donde será sometido a un proceso de desinfección. La OMS calificó el episodio como el primer brote de hantavirus documentado en un crucero en la historia.