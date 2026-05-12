Buscan en Holguín a familiares de anciana desaparecida hace seis días

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La página oficial del Consejo Popular El Purial, en el municipio de Holguín, publicó este martes una alerta en Facebook para localizar a los familiares de una adulta mayor encontrada desorientada en la comunidad de El Dajao.

La mujer dice llamarse Onelia Cepeda Díaz y afirma ser residente del reparto Ciudad Jardín, en la ciudad de Holguín.

Según la propia anciana, lleva seis días ausente de su hogar, lo que situaría su desaparición en torno al 6 de mayo.

Las fotografías publicadas, tomadas a las 8:51 de la mañana de este martes, muestran a una mujer de cabello canoso corto, piel morena, vestida con camisa beige, camiseta interior roja y shorts vaqueros azules, sentada sobre bloques de concreto en un entorno de tierra y vegetación, con un bolso negro y una botella entre sus pertenencias.

Facebook / El Purial Holguín Cuba

El Consejo Popular informó que trabaja conjuntamente con la Dirección de Salud del área para brindarle atención médica y localizar a su familia: «Se trabaja con la Dirección de Salud en el área para su atención y ubicación familiar».

La alerta fue difundida pocos minutos después de tomadas las fotografías.

El caso se suma a un patrón documentado de desapariciones de adultos mayores en Holguín. En febrero de 2024, una anciana con discapacidad mental conocida como «Nene» estuvo varios días sin paradero conocido en esa misma provincia.

En octubre de 2023, una anciana que llevaba un mes desaparecida en Holguín fue encontrada con vida, y en septiembre de ese mismo año otra cubana llevaba 20 días desaparecida en la misma provincia.

En diciembre de 2022, la familia de Lilia Zamora Valera, una anciana con trastornos de memoria, presentó denuncia ante la Policía Nacional Revolucionaria tras su desaparición en Holguín.

Según el Informe Anual de OGAT 2025, presentado en abril de este año, se registraron al menos 40 desapariciones de mujeres, niñas y niños en Cuba durante 2025, de las cuales al menos nueve involucraron condiciones de salud mental o deterioro cognitivo, predominantemente en adultas mayores.

Las familias cubanas recurren de forma sistemática a redes sociales y estructuras comunitarias como los consejos populares para alertar sobre desapariciones, ante la falta de mecanismos institucionales que garanticen una respuesta rápida y efectiva del Estado.

Quienes reconozcan a Onelia Cepeda Díaz o tengan información sobre su familia pueden contactar al Consejo Popular El Purial a través de su página en Facebook.