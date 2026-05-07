Desaparición de cubano en México sigue rodeada de dudas y versiones sin confirmar

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Nelson Ramón Paneque Aguilar, joven cubano de 29 años natural de Guisa, en la provincia de Granma, lleva siete meses desaparecido en Puerto Vallarta, México, y su caso ha cobrado nueva urgencia tras la circulación en redes sociales de versiones no confirmadas que lo dan por muerto.

El comunicador cubano Yosmany Mayeta Labrada advirtió este miércoles en Facebook que esas versiones carecen de sustento. «En las últimas horas, varias publicaciones han dado por muerto a Nelson Paneque Aguilar, joven cubano desaparecido en México desde finales del año pasado. Sin embargo, hasta hoy no existe confirmación oficial ni pruebas concluyentes que permitan afirmar que fue asesinado».

Según Mayeta Labrada, la única «evidencia» que circula es el testimonio de una mujer que asegura haber visto un video —supuestamente en poder del antiguo jefe de Nelson— donde se observaría el momento de su muerte.

Pero ese video nunca fue mostrado públicamente. «No hay video. No hay pruebas materiales. No hay cuerpo. No hay ADN. No hay confirmación oficial», subrayó el comunicador.

Nelson desapareció el 4 de octubre de 2025. Según su madre, Iriannis Aguilar, ese sábado el joven salió con su jefe y en la madrugada del domingo fue con un compañero de trabajo al bar Mamitas, un conocido club nocturno de Puerto Vallarta. Desde ese momento no se supo más de él.

Captura de Facebook/Iriannis Aguilar

Iriannis, quien permanece en Cuba sin poder trasladarse a México, no confirma el fallecimiento de su hijo y sostiene que solo existen rumores. Desde octubre de 2025 ha mantenido una intensa campaña de búsqueda en redes sociales, publicando en grupos como «Desaparecidos en Todo México y Centroamérica» «Ya pedí ayuda a la Fiscalía Nacional y al personal de búsqueda y aún no me dan respuestas», escribió en octubre de 2025.

Captura de Facebook/Iriannis Aguilar

La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco emitió la ficha oficial una semana después de la desaparición, el 11 de octubre de 2025, con los datos físicos del joven: 170 cm de estatura, tez blanca, cabello negro lacio y corto, complexión delgada, y múltiples tatuajes en brazos, piernas y pecho. Quien tenga información puede llamar al 33 3145 6314 o escribir a comisiondebusqueda@jalisco.gob.mx.

Captura de Facebook/Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco

Mayeta Labrada señaló que el antiguo jefe de Nelson —presuntamente propietario de varios negocios en Puerto Vallarta— podría ser clave para esclarecer los últimos pasos del desaparecido, aunque no lo identificó por nombre.

El caso se enmarca en una crisis más amplia de cubanos desaparecidos en México, donde Jalisco acumula más de 16,000 personas desaparecidas al 31 de marzo de 2026, con al menos 131 extranjeros entre ellas.

Puerto Vallarta ha sido identificado como zona de influencia del Cártel Jalisco Nueva Generación, con lo que El País describe como un «corredor desaparecedor» que conecta la costa con otras regiones del estado.

Otros cubanos desaparecidos en México han corrido suertes igualmente inciertas, en un contexto donde muchos carecen de documentación regular y sus familias, atrapadas en la Isla, no pueden viajar para buscarlos. El caso de una madre cubana que busca a su hijo desaparecido en México refleja un patrón que se repite con dolorosa frecuencia.

Mayeta Labrada cerró su texto con una frase que resume la situación de Iriannis Aguilar y de tantas otras familias cubanas: «Una madre no necesita rumores. Necesita respuestas».