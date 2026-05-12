Cubana en España cuenta lo que envidia de los cubanos que viven en EE.UU.: "Es duro"

Una cubana residente en España desde hace 14 años compartió este martes en TikTok lo que envidia a los cubanos que viven en Estados Unidos: la cercanía geográfica con Cuba, que les permite visitar a sus familias en un fin de semana.

Sulay, la creadora del video, relata que regresó a Cuba hace poco menos de dos meses —su primer viaje en ocho años— para ver a sus abuelos, especialmente a una abuela que está «bastante delicada de salud» y que, tras su visita, volvió a recaer.

«Una de las pocas cosas que envidio yo a los cubanos de Estados Unidos es la cercanía que tienen con Cuba. Esas personas que yo escucho que se van el viernes por la mañana y regresan el domingo por la noche», dice en el video.

La distancia entre Madrid y La Habana es de aproximadamente 7,118 km, con vuelos de entre nueve y diez horas, lo que obliga a dedicar al menos una semana completa para que el viaje tenga sentido.

En contraste, Miami está a apenas 375 km de La Habana, con vuelos de aproximadamente una hora.

«Si yo estuviera así tan cerca, me encantaría ir y poder estar el fin de semana con mi abuela. Poder besarla, poder abrazarla, poder conversar con ella y luego simplemente el domingo por la tarde regresar», lamenta Sulay.

La situación se agrava por la crisis de conectividad aérea entre España y Cuba. Precisamente este martes entró en vigor la cancelación del único vuelo semanal de Cubana de Aviación entre Cuba y España, tras el retiro del operador Plus Ultra Líneas Aéreas, que alegó riesgos derivados de las sanciones de la administración Trump del 1 de mayo de 2026.

Iberia, por su parte, anunció en abril la cancelación de sus vuelos directos Madrid-La Habana a partir de junio, operando solo dos frecuencias semanales en mayo.

En total, once aerolíneas han suspendido vuelos a Cuba en 2026, con más de 1,700 vuelos cancelados, dejando solo ocho compañías operativas y afectando a más de 15,000 cubanos residentes en el exterior que dejaron de viajar a la isla.

Sulay lo describe con precisión: «Con todo el problema del combustible y todo eso... Sabemos que hay ciertas aerolíneas que han reducido los viajes a Cuba. En vez de viajar dos veces por semana, solo viaja una. O sea que sí o sí necesitas una semana entera para poder ir a Cuba».

La propia autora reconoce que la ventaja de los cubanos en EE.UU. tampoco es absoluta: «Ahora mismo no sé cómo está el tema de Estados Unidos. Creo que está bastante delicado también con el tema de Trump y todas estas medidas que está tomando».

Efectivamente, Trump firmó en junio de 2025 una proclama presidencial que impone restricciones de viaje a ciudadanos cubanos, suspendiendo visas de turismo, negocios y estudios, ampliada en diciembre de 2025 a 20 países más.

La comunidad cubana en España es una de las más grandes de Europa: a finales de 2025 había 287,490 personas nacidas en Cuba empadronadas en el país, según el Instituto Nacional de Estadística, con más de 35,200 llegadas solo ese año.

Muchos de estos emigrantes comparten la frustración de Sulay: la combinación de distancia, coste económico y deterioro de la conectividad aérea hace que visitar a familiares en Cuba sea un esfuerzo logístico considerable, muy distinto a la relativa facilidad que históricamente han tenido los cubanos en Florida.