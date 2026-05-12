Buque de transporte anfibio USS Fort Lauderdale abandona Puerto Rico tras nueva escala en la isla

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El buque de transporte anfibio USS Fort Lauderdale (LPD-28) fue fotografiado este lunes navegando frente a las costas de Guayama, en el sureste de Puerto Rico, en lo que todo indica es su salida de la isla tras una nueva escala, según imágenes difundidas por la cuenta WarshipCam en la red social X.

La fotografía, captada por el fotógrafo Hector Antonio Rivera Valentín, muestra al buque con vehículos militares visibles en cubierta y navegando en aguas del Caribe. El rastreador de flotas de USNI News del mismo día registra al USS Fort Lauderdale en tránsito, lo que es coherente con el avistamiento.

El USS Fort Lauderdale integra el Grupo Anfibio Iwo Jima (Iwo Jima Amphibious Ready Group), junto al buque insignia USS Iwo Jima (LHD-7) y el USS San Antonio (LPD-17), y opera en el Caribe desde finales de agosto de 2025 en el marco de la Operación Southern Spear.

Esta operación, descrita como el mayor despliegue militar estadounidense en la región desde la Crisis de los Misiles Cubanos de 1962, suma más de 4,500 marineros e infantes de marina de la 22nd Marine Expeditionary Unit (SOC) de Camp Lejeune.

Sus objetivos declarados incluyen interrumpir el tráfico ilícito de drogas, interceptar la llamada «flota oscura» que transporta petróleo venezolano sancionado hacia Cuba, y disuadir a actores hostiles en el hemisferio occidental.

El costo estimado del despliegue asciende a 3,000 millones de dólares, con picos de hasta 20 millones de dólares diarios.

Puerto Rico ha funcionado como base de operaciones y punto de escala recurrente para el grupo. El USS Fort Lauderdale visitó el Puerto de Ponce en noviembre de 2025 y regresó entre el seis y el 11 de enero de 2026 para una estancia de seis días.

El buque también ha mantenido una intensa actividad de entrenamiento en el área. El 26 de febrero de 2026, marineros del Grupo Anfibio Iwo Jima realizaron ejercicios de fuego real con carabinas M4 en su cubierta de vuelo mientras navegaba por el Mar Caribe, según publicación en sus redes sociales.

Semanas antes, el siete de febrero, marines ejecutaron ejercicios de interdicción marítima con descensos por cuerda rápida desde helicópteros UH-1Y Venom hacia el propio USS Fort Lauderdale.

El seis de mayo, apenas días antes del avistamiento frente a Guayama, el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) publicó imágenes de un MV-22B Osprey del 22nd MEU aterrizando en el USS Iwo Jima en el Caribe, confirmando la actividad continua del grupo en la región.

Entre las operaciones más destacadas del despliegue figura la captura del petrolero Verónica el 15 de enero de 2026 en aguas internacionales, la sexta interdicción de buques de la flota oscura registrada en el marco de la Operación Southern Spear.

La página oficial del USS Fort Lauderdale describió así la misión del grupo: «Las fuerzas militares de Estados Unidos están desplegadas en el Caribe en apoyo de la misión del Comando Sur, las operaciones dirigidas por el Departamento de Guerra y las prioridades del presidente para interrumpir el tráfico ilícito de drogas y proteger la patria».