Pastores de Florida critican estatua dorada de Trump y la califican de "idolatría"

Polémica en Florida por estatua dorada de Trump presentada por líderes evangélicos

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Varios líderes religiosos de Florida han calificado de «idolatría» la inauguración de una estatua dorada de Donald Trump en el campo de golf Trump National Doral, en Miami, después de que el pastor evangélico John Mark Burns presidiera la ceremonia recientemente.

La escultura, bautizada «Don Colossus», mide 22 pies de altura y está valorada en $450,000.

Representa a Trump levantando el puño derecho, en el gesto que realizó tras sobrevivir al intento de asesinato en Butler, Pensilvania, en julio de 2024.

La ceremonia de corte de cinta, presidida por Burns —asesor espiritual del presidente y miembro de la junta de Pastors for Trump— junto a decenas de otros líderes religiosos, desató una inmediata reacción crítica entre el clero del estado.

La pastora Laurinda Hafner, de la Coral Gables Congregational United Church of Christ, dijo estar «profundamente perturbada» por el acto.

«Cuando construimos una imagen dorada imponente de un funcionario electo, ya no estamos simplemente agradeciendo a Dios. Estamos exaltando visualmente a un ser humano de una manera que difumina la línea entre la gratitud legítima y la devoción idólatra», declaró Hafner.

La pastora fue más directa al agregar: «En mi fe cristiana, ningún presidente, ningún partido, ninguna nación debe ser adorado».

El reverendo Arthur Jones III, ministro de la Unitarian Universalist Congregation de Fort Myers, fue aún más contundente en su crítica al pastor Burns y a otros líderes religiosos cercanos a Trump.

«Es tan escandaloso lo que ha hecho. No está enseñando el evangelio. En realidad está abogando y enseñando idolatría y blasfemia», afirmó Jones.

«El pastor Burns está completamente equivocado en lo que hizo, y él lo sabe. Estás comprometiendo las vidas espirituales de las personas por búsquedas imprudentes de poder, y eso está mal», añadió.

Jones también señaló que el acercamiento de Trump a la libertad religiosa responde más al Nacionalismo Cristiano que al cristianismo, y que «es cada vez más difícil diferenciar entre los dos».

La reverenda Nyya Toussaint, de First Church Miami, sostuvo que Burns introdujo la referencia al «becerro de oro» bíblico precisamente para adelantarse a las acusaciones de que el entorno del presidente idolatra a Trump.

Burns respondió a las críticas el 8 de mayo en una publicación en X, donde citó múltiples pasajes bíblicos para distinguir entre «honrar» y «adorar».

«Rendir honor a quien honor se debe es bíblico. Postrarse y adorar un ídolo es pecaminoso. Hay una diferencia importante», escribió el pastor.

Burns también comparó el homenaje con las estatuas dedicadas a figuras como Michael Jordan, Cristiano Ronaldo o Taylor Swift, y argumentó que la escultura es «un símbolo de resiliencia, patriotismo, coraje y gratitud» creado por más de 6,000 donantes.

La Casa Blanca negó tener participación oficial en el evento, aunque según el propio Burns, Trump llamó por teléfono y se dirigió directamente a la multitud durante la ceremonia.

Hafner cerró su postura con un llamado a los fieles: «Nuestra adoración pertenece solo a Dios y no a ninguna imagen dorada, y ciertamente no a ningún presidente. La fidelidad en este momento significa apartar los ojos de las estatuas doradas y volver la mirada hacia nuestros vecinos que tienen hambre, que sufren y que necesitan justicia y compasión».