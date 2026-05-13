MINSAP: Cuba sin hantavirus, pero alerta ante los riesgos

El Ministerio de Salud Pública de Cuba (MINSAP) confirmó este martes que no existe presencia documentada del hantavirus en territorio cubano, pero activó sus protocolos de vigilancia epidemiológica ante el brote registrado en el crucero MV Hondius, que ha dejado tres fallecidos y nueve casos confirmados.

La viceministra de Salud, Dra. Carilda Peña García, ofreció estas declaraciones al Canal Caribe durante un encuentro de expertos y científicos de la salud con el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, donde se analizaron las características, evolución y tratamiento de la enfermedad.

«Hasta ahora no se ha documentado la presencia de estos vectores en Cuba», aseguró la funcionaria, quien añadió que el virus «no es conocido en Cuba, no hay reportes de que se hayan producido brotes en el país, en la historia».

El brote que disparó las alarmas internacionales se originó a bordo del crucero de expedición MV Hondius, de bandera neerlandesa, que zarpó del puerto argentino de Ushuaia el 1 de abril con 88 pasajeros y 59 tripulantes de 23 nacionalidades.

Al 12 de mayo, el brote registraba nueve casos confirmados por PCR, dos probables y tres fallecidos: una pareja holandesa y una mujer alemana.

La variante identificada es el virus Andes, la única cepa de hantavirus con transmisión documentada de persona a persona, aunque solo mediante contacto estrecho y prolongado.

Uno de los principales riesgos de introducción del virus en Cuba es su largo período de incubación.

«Tiene un período de incubación de alrededor de ocho semanas. Eso hace que personas que han tenido un contacto estrecho con personas enfermas tengan que tener un período de vigilancia de hasta ocho semanas porque pudieran estar incubando la enfermedad todo ese tiempo», explicó la Dra. Peña García.

La funcionaria advirtió que el virus «se puede introducir porque es un período de incubación larga y personas que puedan estar portando la enfermedad pueden llegar al país», por lo que insistió en reforzar la vigilancia epidemiológica en fronteras.

Las autoridades cubanas intensificaron la inspección en puertos, aeropuertos y marinas, incluyendo la revisión de aeronaves y buques para detectar huellas de roedores, que son los vectores del virus.

El MV Hondius atracó en Tenerife el 10 de mayo tras ser rechazado por Cabo Verde, y la evacuación completa de todos sus pasajeros concluyó el 11 de mayo.

Pese a la alerta global, la Organización Mundial de la Salud (OMS) descartó que la situación pueda derivar en una pandemia.

La Dra. Peña García citó las declaraciones del director general de la OMS, quien «no clasifica hasta el momento esta situación como para una pandemia, para una situación como el COVID», dado el mecanismo de transmisión conocido y la experiencia acumulada en el manejo de la enfermedad.

La viceministra llamó a la población a mantenerse informada sin caer en el pánico, y recomendó el uso de mascarilla ante infecciones respiratorias agudas, el lavado de manos y acudir al médico ante cualquier síntoma si se tiene antecedente de contacto con personas provenientes de zonas donde circula el virus.

«Es una situación que la población debe conocer, no para alarmarse, pero sí para estar informados y sobre todo para su protección individual», subrayó.

«No hay motivos de alarma, pero sí hay que estar alerta», concluyó la Dra. Peña García, mientras las autoridades sanitarias cubanas mantienen el seguimiento del brote internacional y refuerzan los controles en todos los puntos de entrada al país.