"Dispuestos siempre al diálogo": Díaz-Canel lanza mensaje a EE.UU. en plena crisis

Vídeos relacionados:

Miguel Díaz-Canel publicó este miércoles en Facebook un extenso mensaje en el que culpa exclusivamente a las sanciones estadounidenses por la grave crisis eléctrica que atraviesa Cuba, y lanza una señal de apertura diplomática con la frase "dispuestos siempre al diálogo en igualdad de condiciones".

El mensaje llega en el peor momento energético del año: la Unión Eléctrica proyecta para este miércoles un déficit de más de 2,000 MW en el horario pico nocturno, el máximo registrado en 2026, con 1,100 MW sin generar directamente por falta de combustible.

Díaz-Canel atribuyó el agravamiento a lo que denominó "el genocida bloqueo energético al que EE.UU. somete a nuestro país, amenazando con aranceles irracionales a cualquier nación que nos provea de combustible".

El gobernante recordó que Cuba necesita al menos ocho buques de combustible al mes, pero en abril solo llegó uno, lo que permitió una mejora temporal del servicio eléctrico y una reducción transitoria de los apagones.

Para justificar su narrativa, Díaz-Canel argumentó que "lo que los voceros del régimen estadounidense tratan de mostrar al mundo como consecuencia directa de una mala gestión del Gobierno cubano, es en realidad el resultado de un perverso plan que pretende llevar a niveles extremos las carencias y dificultades del pueblo".

Fue más lejos al calificar la estrategia de Washington como "un diseño perverso que tiene como principal objetivo el sufrimiento de todo el pueblo, para tomarlo como rehén y conducirlo contra el Gobierno".

El mensaje omite cualquier referencia a las causas estructurales internas de la crisis: una infraestructura termoeléctrica con 40 a 50 años de antigüedad, décadas de subinversión crónica y una caída acumulada del PIB del 23 % desde 2019, factores que analistas independientes señalan como determinantes.

El texto llega después de que el presidente Donald Trump publicara en su red social que Cuba "pide ayuda" y que "vamos a hablar", y de que respondiera a un periodista en la Casa Blanca calificando a la Isla de "nación fallida" que "solo va en una dirección: hacia abajo".

Este miércoles, Trump partió hacia China para una visita de Estado con Xi Jinping, añadiendo una dimensión geopolítica al intercambio: el 5 de mayo, Pekín había pedido a Washington que levantara las sanciones contra Cuba.

El contexto diplomático es de estancamiento total. El 10 de abril, una delegación estadounidense viajó a La Habana en el primer avión oficial de EE.UU. desde 2016. Washington impuso un ultimátum exigiendo la liberación de presos políticos como Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Osorbo, que venció el 24 de abril sin respuesta positiva.

Ante ese ultimátum, Díaz-Canel fue categórico: "los presos políticos no están en la mesa de negociación" y "la rendición no es una opción".

El 7 de mayo, el secretario de Estado Marco Rubio anunció sanciones directas contra GAESA y 12 funcionarios del régimen, con un plazo hasta el 5 de junio para que empresas extranjeras corten vínculos con entidades cubanas sancionadas.

Ahora, con la crisis energética en su punto más crítico y Trump enviando señales ambiguas desde el camino a Pekín, Díaz-Canel vuelve a tender la mano sin ceder en ninguna de las condiciones que Washington exige: "seguiremos resistiendo y creando convencidos cada vez más de que nos toca saltar con esfuerzos propios por encima de las enormes dificultades, unidos como nación, y firmes para enfrentar los más duros desafíos".