Cubano armado intenta asaltar una joyería en Barcelona, España

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Un hombre de 45 años y nacionalidad cubana fue detenido este lunes tras intentar atracar a punta de pistola una joyería del barrio de Can Parellada, en Terrassa, Barcelona, después de que varios vecinos se abalanzaran sobre él y lo redujeran físicamente antes de que pudiera escapar.

El suceso ocurrió alrededor de las ocho de la tarde, poco antes de la hora de cierre, en un establecimiento de la calle Europa. Según el medio local Catalunya Press, el individuo irrumpió en el local armado con un arma de fuego y comenzó a intimidar al propietario para hacerse con joyas y dinero de la caja.

Durante el asalto, el sospechoso golpeó al joyero con el arma, causándole lesiones leves.

Varios testigos que se encontraban en las inmediaciones presenciaron la escena y reaccionaron de inmediato, abalanzándose sobre el asaltante y lo redujeron en el mismo lugar de los hechos, impidiendo que pudiera llevarse nada ni huir del establecimiento, informó ElCaso.com.

Tras el aviso al teléfono de emergencias 112, varias patrullas de los Mossos d'Esquadra y de la Policía Municipal de Terrassa se desplazaron al lugar y detuvieron al sospechoso en el mismo escenario del intento de robo.

El caso quedó en manos de la Divisió d'Investigació Criminal de los Mossos, que abrió diligencias para reconstruir exactamente cómo se desarrolló el asalto y determinar si el arrestado actuó solo o contó con apoyo de otras personas, y si podría estar relacionado con otros hechos similares.

El propietario de la joyería ya prestó declaración ante la policía catalana y confirmó lo sucedido.

Este no es el primer caso en que un cubano residente en España es detenido por un delito violento. En mayo de 2025, un cubano fue arrestado como miembro de una banda dedicada al robo en el país. En octubre de ese mismo año, otro cubano fue detenido en Madrid tras una agresión mortal en el distrito de Puente de Vallecas.

El atraco de Terrassa se enmarca además en una oleada de robos violentos a joyerías en Cataluña durante la primavera de 2026. El pasado 27 de abril, varios individuos armados irrumpieron en una joyería de Roda de Ter, en la comarca de Osona, y tampoco consiguieron llevarse ningún botín, huyendo en un vehículo que los esperaba en el exterior del comercio.

La investigación de los Mossos buscará determinar si el detenido en Terrassa guarda alguna relación con esa serie de asaltos a joyerías que mantiene en alerta a las fuerzas de seguridad catalanas.