Cubanos en Barcelona piden retirar monumento dedicado al Che Guevara en Badalona

Un grupo de cubanos residentes en Barcelona y otras ciudades de Europa solicitó formalmente al Ayuntamiento de Badalona la retirada del monumento dedicado al Che Guevara, denunciando que el monumento representa represión política, racismo, fusilamientos y décadas de dolor para el pueblo cubano.

Los activistas fueron recibidos por el concejal David Mejía, quien mostró respeto y apoyo a la iniciativa, rechazó la exaltación de figuras vinculadas a la vulneración de derechos humanos y se comprometió a trasladar el caso a los órganos pertinentes del ayuntamiento para buscar una resolución.

Tras la reunión, los cubanos se trasladaron frente a al monumento y denunciaron públicamente su presencia en el espacio público español.

«Cubanos de toda Europa han firmado para quitar este monumento. Es como si tú a un alemán le pones un monumento de un nazi en cualquier parte del mundo», declaró una de las activistas presentes.

Los promotores de la campaña argumentan que la figura del Che Guevara es incompatible con los valores democráticos y con los derechos de la comunidad LGTB, y que el monumento supone una afrenta para las víctimas cubanas de la represión.

«Que se quiten estos monumentos que van contra los principios democráticos y que nos parece una falta de respeto que en España, en donde vivimos y cotizamos tantos cubanos, existen monumentos a personas que han reivindicado la violencia política», señaló otra activista.

Los cubanos presentaron además una carta formal dirigida al alcalde, acompañada de firmas de compatriotas del exilio procedentes de distintos países de Europa.

La recogida de firmas arrancó formalmente el 28 de marzo y estaba dirigida a cubanos residentes en España, requiriendo únicamente nombre y confirmación de residencia.

El monumento fue inaugurado en 2007 para conmemorar el 40 aniversario de la muerte del guerrillero, promovida por el Casal d'amistat amb Cuba en colaboración con la Escola d'Art Pau Gargallo de Badalona y realizada por el artista cubano Silvio Pérez.

Según los activistas, la colocación fue impulsada por la alcaldesa de ese año del Partido Socialista Catalán con el apoyo de asociaciones como Amics de Cuba.

«Hay una asociación dedicada directamente al Che Guevara, varios Amics de Cuba, que realmente lo que están apoyando es a la dictadura, no a los cubanos que realmente necesitan la libertad», afirmó una de las participantes en la protesta.

El concejal Mejía respondió con claridad: «Posibilidades reales hay. Pondré esto encima de la mesa en las reuniones de gobierno y vamos a ver de qué manera lo canalizamos y podemos aplicar esta iniciativa que vosotros lleváis y que, sin lugar a dudas, nos parece una reivindicación justa para el pueblo cubano».

El debate sobre monumentos a figuras revolucionarias ha cobrado fuerza en los últimos años.

En julio de 2025, estatuas del Che Guevara y Fidel Castro fueron retiradas en Ciudad de México por orden de la alcaldesa del distrito Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, por irregularidades en su instalación y quejas vecinales.

De igual forma, en diciembre Bolivia dio un paso simbólico al retirar el nombre de Ernesto “Che” Guevara, el "Héroe asesino", de una de sus avenidas más conocidas en Santa Cruz de la Sierra, decisión que marca distancia con el legado del guerrillero argentino-cubano.

En España residen más de 250,000 cubanos, con Barcelona como uno de los principales núcleos de esta comunidad, que ha protagonizado diversas acciones de protesta contra eventos y símbolos que considera una glorificación de la dictadura.

«Cubano que hable en contra del régimen de la dictadura no entra más a Cuba. Esto es una batalla ganada y le agradezco al ayuntamiento de Badalona por decirnos que están de acuerdo de quitar este monumento», concluyó una de las activistas al término de la jornada.