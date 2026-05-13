EE.UU. exige al régimen cubano «rendir cuentas al pueblo» si rechaza ayuda de 100 millones

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El Departamento de Estado de Estados Unidos advirtió este miércoles al régimen de La Habana que, si rechaza su oferta de 100 millones de dólares en ayuda humanitaria directa al pueblo, deberá rendir cuentas ante los cubanos por «interponerse en el camino de esa asistencia crítica».

El comunicado, firmado por la Oficina del Portavoz, señala que Washington ha realizado «numerosas ofertas privadas» al régimen cubano —incluyendo apoyo para internet satelital gratuito y rápido, además de los 100 millones en ayuda humanitaria— y que La Habana las ha rechazado todas.

La nota precisa que la ayuda sería distribuida en coordinación con la Iglesia Católica y otras organizaciones humanitarias independientes confiables, deliberadamente para evitar la intermediación del Estado cubano.

«La decisión recae en el régimen cubano: aceptar nuestra oferta de asistencia o negar una ayuda crítica que salva vidas y, en última instancia, rendir cuentas ante el pueblo cubano por interponerse en el camino de esa asistencia crítica», señala el texto oficial.

La oferta había sido revelada públicamente por primera vez el 8 de mayo por el secretario de Estado Marco Rubio desde Roma, un día después de reunirse con el Papa León XIV en el Vaticano en una audiencia privada de 45 minutos en la que Cuba y la ampliación de la ayuda humanitaria fueron tema central.

Rubio declaró entonces: «Le hemos ofrecido al régimen 100 millones de dólares en ayuda humanitaria que, lamentablemente, hasta ahora no han aceptado distribuir para ayudar al pueblo de Cuba».

La respuesta del régimen ha sido de negación y confrontación. El canciller Bruno Rodríguez Parrilla publicó el martes en X que la oferta era una «fábula» y una «mentira de 100 millones de dólares», negando haber recibido propuesta formal alguna y cerrando con la pregunta retórica: «¿No sería más fácil levantar el cerco de combustible?».

Este miércoles, Rodríguez insistió en advertir sobre un posible «baño de sangre» si EE.UU. tomara acciones militares contra Cuba, en lo que analistas interpretan como un intento de desviar la atención de la oferta humanitaria.

El viceministro Carlos Fernández de Cossío calificó la ayuda de «sucio negocio político», mientras el embajador cubano en Bélgica la tildó de «limosnas».

Díaz-Canel acusó a EE.UU. de querer tomar al pueblo cubano «como rehén» y admitió una crisis «particularmente tensa» con apagones masivos.

El Departamento de Estado califica el sistema comunista cubano como uno que «solo ha servido para enriquecer a las élites y condenar al pueblo cubano a la pobreza».

La oferta de 100 millones representa un salto enorme respecto a los compromisos previos: EE.UU. ya había destinado nueve millones de dólares en ayuda tras el huracán Melissa, que impactó el oriente de Cuba el 29 de octubre de 2025 como categoría tres, afectando a más de 2,2 millones de personas. De esos fondos, seis millones se distribuyeron a través de Cáritas y la Iglesia Católica, beneficiando a unas 24,000 personas en Santiago de Cuba, Holguín, Las Tunas, Granma y Guantánamo.

El anuncio se produce en el marco de una escalada sostenida de presión estadounidense: desde enero de 2026, la administración Trump ha acumulado más de 240 sanciones contra el régimen, interceptado al menos siete tanqueros y reducido las importaciones energéticas de la isla entre el 80% y el 90%.

La oferta coloca al régimen en una posición políticamente incómoda: aceptarla implica reconocer la legitimidad del canal independiente de la Iglesia Católica; rechazarla significa asumir públicamente la responsabilidad de negar ayuda a su propia población en medio de la peor crisis humanitaria de Cuba en décadas.