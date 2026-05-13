Marco Rubio posa con la misma ropa de la captura de Maduro: ¿Provocación o simple recordatorio?

Marco Rubio se fotografía con el mismo atuendo de la captura de Maduro.

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Marco Rubio apareció este martes a bordo del Air Force One vistiendo el mismo conjunto deportivo Nike Tech Fleece gris que llevaba Nicolás Maduro el día de su captura, en un gesto que no pasó desapercibido en las redes sociales.

La imagen podría interpretarse como un mensaje directo al dictador Miguel Díaz-Canel: "Tu momento viene llegando"

Fue Steven Cheung, director de Comunicaciones de la Casa Blanca, quien difundió la fotografía en X con el mensaje: «¡El secretario Rubio luciendo el Nike Tech “Venezuela” en el Air Force One!», etiquetando explícitamente la prenda con el nombre del país donde se produjo la operación militar que derrocó al dictador venezolano.

La imagen muestra al secretario de Estado posando de pie, con las manos en los bolsillos, vistiendo la sudadera con capucha y el pantalón jogger del modelo gris jaspeado de Nike Tech Fleece, la misma prenda que convirtió a Maduro en fenómeno viral de moda tras su detención el 3 de enero de 2026.

Esa noche, Trump publicó en Truth Social una foto de Maduro esposado, con ojos vendados y auriculares insonorizados, a bordo del USS Iwo Jima, vistiendo ese chándal gris.

La imagen desató un fenómeno viral global: las búsquedas de «Nike Tech» en Google alcanzaron el pico máximo de 100 puntos el 4 de enero, según Google Trends, y la prenda fue mencionada en más de 5,000 publicaciones diarias en X entre el tres y el cinco de ese mes, frente a una media de 325 publicaciones diarias en los dos meses anteriores.

El modelo gris —rebautizado «Maduro grey»— se agotó en casi todas las tallas en la web de Nike en Estados Unidos, y las redes se llenaron de memes con el eslogan «Just Coup It», parodia del famoso «Just Do It» de la marca.

Nike no emitió ningún comentario oficial.

Rubio es una figura central en toda la operación venezolana: fue el arquitecto político de la captura de Maduro y confirmó el mismo tres de enero que el exdictador sería juzgado en Estados Unidos por narcoterrorismo.

También diseñó el plan de tres fases para Venezuela: estabilización, recuperación económica y elecciones libres supervisadas antes de finales de 2026.

Ningún funcionario ha explicado explícitamente la intención detrás de la foto, pero el gesto es ampliamente interpretado como un recordatorio simbólico del triunfo de la operación, difundido de forma deliberada desde el avión presidencial por el propio responsable de comunicaciones de la Casa Blanca.

El timing añade otra capa de significado: la imagen se publicó el mismo día en que Trump anunció en Truth Social que Cuba «pide ayuda» y que «vamos a hablar», horas antes de partir hacia China en visita de Estado.

Ese mismo contexto de presión máxima sobre los regímenes de la región incluye más de 240 sanciones nuevas contra Cuba desde enero de 2026 y el mensaje que el propio Rubio lanzó al régimen cubano apenas la semana pasada: «Las cosas van a cambiar».