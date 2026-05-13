Díaz-Canel dice que Cuba jamás ha amenazado a Estados Unidos, pero la historia lo desmiente

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Miguel Díaz-Canel publicó en Facebook una declaración en la que afirma que «en más de seis décadas de Revolución socialista, a noventa millas de EE. UU., jamás ha salido de Cuba una sola acción ofensiva contra la seguridad nacional de ese país».
En su mensaje, titulado «Cuba no amenaza, Cuba es constantemente amenazada», el gobernante calificó al gobierno estadounidense de «cínico» por señalar a Cuba como «amenaza para la seguridad nacional estadounidense».
Sus palabras son una reacción inmediata a las declaraciones que hizo este martes el Secretario de Defensa estadounidense Pete Hegseth, quien ratificó ante el Congreso que el régimen cubano representa una amenaza para EE.UU., reiterando las advertencias que aparecen en la Orden Ejecutiva 14380 del 29 de enero de 2026, firmada por Donald Trump.
Elementos históricos que desmontan el discurso de Díaz-Canel
El gobierno cubano durante décadas ha mantenido un discurso hostil hacia su vecino del norte, con períodos de extrema tensión.
El episodio más difícil de ignorar es la Crisis de los Misiles de octubre de 1962, cuando la URSS instaló en suelo cubano misiles nucleares capaces de alcanzar todo el territorio continental estadounidense, con el conocimiento y acuerdo de Fidel Castro.
Durante 13 días —del 16 al 28 de octubre de 1962— el mundo estuvo al borde de una guerra nuclear y EE.UU. elevó su alerta DEFCON al nivel dos, el más alto antes de una confrontación atómica.
Fue desde territorio cubano desde donde esos misiles apuntaron directamente a ciudades estadounidenses, un hecho que ninguna narrativa oficial puede borrar.
Décadas después, en los años noventa, la Red Avispa —red de espionaje cubana desmantelada por el FBI en septiembre de 1998— operó activamente en Miami con objetivos militares concretos.
Entre esos objetivos estaban infiltrar el Comando Sur, la base de Boca Chica en Key West, y localizar puntos en la costa sur de EE.UU. para introducir armamento y explosivos, según documentos desclasificados del FBI.
Su cabecilla, Gerardo Hernández Nordelo, fue felicitado por la Dirección de Inteligencia cubana el primero de abril de 1996 por planificar el derribo de avionetas de Hermanos al Rescate, que costó la vida a cuatro personas.
Entre los años 60 y 80, Cuba entrenó guerrilleros y envió asesores militares a América Latina y África, y desplegó más de 377,000 militares en Angola entre 1975 y 1991 en la llamada Operación Carlota, con más de 2,000 bajas cubanas confirmadas.
Washington consideró esa exportación de la revolución cubana una amenaza directa a su influencia hemisférica durante toda la Guerra Fría.
A eso se suma que Cuba ha dado asilo desde 1984 a Assata Shakur, condenada en 1977 por el asesinato de un policía en Nueva Jersey y buscada por el FBI, cuya extradición el régimen ha descartado de forma categórica.
En el contexto actual, el Secretario de Estado Marco Rubio señaló el 28 de abril de 2026 que Cuba permite a adversarios operar contra intereses estadounidenses, citando la presencia de bases militares rusas y chinas en territorio cubano.
Díaz-Canel, en cambio, insiste en que «señalar a Cuba como amenaza, mientras se decretan medidas coercitivas adicionales y se acusa a su gobierno de incapaz de sostener mínimamente su economía, es tan incoherente y fantasioso que ni quienes promueven la tesis son capaces de sostenerla con argumentos sólidos».
No es la primera vez que el gobernante cubano envía este tipo de mensajes a EE.UU. y al mundo. En abril ya había lanzado advertencias sobre un posible conflicto con Washington, y el pasado 2 de mayo respondió a Trump insistiendo en que Cuba no es ningún agresor.
Cuba figura en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo. La administración Trump ha acumulado más de 240 sanciones contra la isla desde enero de 2025.
Preguntas frecuentes sobre las tensiones entre Cuba y Estados Unidos
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Estados Unidos considera a Cuba una amenaza para su seguridad nacional?
Estados Unidos considera a Cuba una amenaza debido a su colaboración con países adversarios como Rusia y China, el uso de sus puertos por embarcaciones rusas y la presencia de bases de inteligencia en el territorio cubano. Además, el régimen cubano ha sido vinculado históricamente con actividades de espionaje y ha dado asilo a terroristas y fugitivos de la justicia estadounidense.
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¿Cuál es la postura de Díaz-Canel respecto a las acusaciones de amenaza?
Miguel Díaz-Canel afirma que Cuba no ha realizado acciones ofensivas contra la seguridad de Estados Unidos en más de seis décadas de Revolución socialista. Sostiene que las acusaciones son una construcción por parte de Estados Unidos para justificar medidas coercitivas y escalar conflictos en la región.
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¿Qué eventos históricos respaldan la percepción de Cuba como una amenaza?
Históricamente, la Crisis de los Misiles de 1962 es uno de los eventos más críticos, cuando la URSS instaló misiles nucleares en Cuba apuntando a EE.UU., con el consentimiento de Fidel Castro. Además, la Red Avispa en los años 90 operó activamente en Miami con objetivos militares. Estas acciones, junto con el asilo a personas buscadas por EE.UU., refuerzan la percepción de amenaza.
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¿Cómo ha respondido el gobierno cubano a las sanciones de Estados Unidos?
El régimen cubano ha calificado las sanciones de Estados Unidos como un acto de cinismo y ha acusado a Washington de utilizar pretextos para asfixiar a Cuba económicamente. Cuba se presenta como una nación agredida y no como una amenaza, insistiendo en su postura de resistencia ante las presiones externas.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.