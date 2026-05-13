Díaz-Canel dice que Cuba jamás ha amenazado a Estados Unidos, pero la historia lo desmiente

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Miguel Díaz-Canel publicó en Facebook una declaración en la que afirma que «en más de seis décadas de Revolución socialista, a noventa millas de EE. UU., jamás ha salido de Cuba una sola acción ofensiva contra la seguridad nacional de ese país».

En su mensaje, titulado «Cuba no amenaza, Cuba es constantemente amenazada», el gobernante calificó al gobierno estadounidense de «cínico» por señalar a Cuba como «amenaza para la seguridad nacional estadounidense».

Sus palabras son una reacción inmediata a las declaraciones que hizo este martes el Secretario de Defensa estadounidense Pete Hegseth, quien ratificó ante el Congreso que el régimen cubano representa una amenaza para EE.UU., reiterando las advertencias que aparecen en la Orden Ejecutiva 14380 del 29 de enero de 2026, firmada por Donald Trump.

Elementos históricos que desmontan el discurso de Díaz-Canel

El gobierno cubano durante décadas ha mantenido un discurso hostil hacia su vecino del norte, con períodos de extrema tensión.

El episodio más difícil de ignorar es la Crisis de los Misiles de octubre de 1962, cuando la URSS instaló en suelo cubano misiles nucleares capaces de alcanzar todo el territorio continental estadounidense, con el conocimiento y acuerdo de Fidel Castro.

Durante 13 días —del 16 al 28 de octubre de 1962— el mundo estuvo al borde de una guerra nuclear y EE.UU. elevó su alerta DEFCON al nivel dos, el más alto antes de una confrontación atómica.

Fue desde territorio cubano desde donde esos misiles apuntaron directamente a ciudades estadounidenses, un hecho que ninguna narrativa oficial puede borrar.

Décadas después, en los años noventa, la Red Avispa —red de espionaje cubana desmantelada por el FBI en septiembre de 1998— operó activamente en Miami con objetivos militares concretos.

Entre esos objetivos estaban infiltrar el Comando Sur, la base de Boca Chica en Key West, y localizar puntos en la costa sur de EE.UU. para introducir armamento y explosivos, según documentos desclasificados del FBI.

Su cabecilla, Gerardo Hernández Nordelo, fue felicitado por la Dirección de Inteligencia cubana el primero de abril de 1996 por planificar el derribo de avionetas de Hermanos al Rescate, que costó la vida a cuatro personas.

Entre los años 60 y 80, Cuba entrenó guerrilleros y envió asesores militares a América Latina y África, y desplegó más de 377,000 militares en Angola entre 1975 y 1991 en la llamada Operación Carlota, con más de 2,000 bajas cubanas confirmadas.

Washington consideró esa exportación de la revolución cubana una amenaza directa a su influencia hemisférica durante toda la Guerra Fría.

A eso se suma que Cuba ha dado asilo desde 1984 a Assata Shakur, condenada en 1977 por el asesinato de un policía en Nueva Jersey y buscada por el FBI, cuya extradición el régimen ha descartado de forma categórica.

En el contexto actual, el Secretario de Estado Marco Rubio señaló el 28 de abril de 2026 que Cuba permite a adversarios operar contra intereses estadounidenses, citando la presencia de bases militares rusas y chinas en territorio cubano.

Díaz-Canel, en cambio, insiste en que «señalar a Cuba como amenaza, mientras se decretan medidas coercitivas adicionales y se acusa a su gobierno de incapaz de sostener mínimamente su economía, es tan incoherente y fantasioso que ni quienes promueven la tesis son capaces de sostenerla con argumentos sólidos».

No es la primera vez que el gobernante cubano envía este tipo de mensajes a EE.UU. y al mundo. En abril ya había lanzado advertencias sobre un posible conflicto con Washington, y el pasado 2 de mayo respondió a Trump insistiendo en que Cuba no es ningún agresor.

Cuba figura en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo. La administración Trump ha acumulado más de 240 sanciones contra la isla desde enero de 2025.